Ayaneo Pocket PLAY odkrywa karty. Oto co napędzi następcę Xperii Play

W nowym wpisie opublikowanym w serwisie X Ayaneo ogłosiło, że Pocket PLAY będzie napędzany przez układ MediaTek Dimensity 9300. Mimo że jest to układ z 2023 roku, a nie najnowsza dostępna na rynku jednostka, wciąż powinien on zapewnić bardzo solidną wydajność. Trzy lata temu był to flagowy układ MediaTeka i w bezpośrednich porównaniach wielokrotnie rywalizował ze Snapdragonem 8 Gen 3, szczególnie w zadaniach mocno obciążających procesor i grafikę. Dimensity 9300 napędzał takie smartfony, jak Oppo Find X7 czy Vivo X100 Pro.

Producent potwierdził również, że telefon zostanie wyposażony w aktywne chłodzenie, co ma pomóc w utrzymaniu stabilnej wydajności Dimensity 9300 nawet podczas długich sesji rozgrywki.

Poza procesorem reszta specyfikacji pozostaje bez zmian względem ostatnich zapowiedzi. Pocket PLAY to wciąż urządzenie silnie grające na nostalgii za Xperią Play – oferuje wysuwany panel z fizycznymi przyciskami, dwoma touchpadami i spustami. Obraz wyświetlany będzie na 6,8-calowym ekranie OLED z odświeżaniem 165 Hz. Zestaw uzupełnia aparat do selfie umieszczony w ramce oraz skromny aparat tylny.