Trzy dychy i masz porządne słuchawki TWS. Lepszej oferty nie będzie
Nie mówimy tu o sprzęcie audiofilskim, czy aspirującym do tego tytułu. Nie są to też słuchawki, które rano wsadzone w ucho będą nam grały do późnej nocy.
Baseus WM01 to słuchawki, które po prostu przyzwoicie grają, a są przy tym wręcz bezczelnie tanie. Mowa tu o cenie standardowej wynoszącej 49,99 zł. Czyli typowej dla chińskich podróbek niskiej jakości. To jednak nie koniec: dziś możecie kupić je w promocji za jedyne 29,99 zł, co sprawia, że stają się najlepiej wycenionymi słuchawkami na rynku z tych, które nie ranią uszu. Sprawdzą się więc idealnie dla kogoś, kto chce po prostu słuchać muzyki i nie zależy mu na szczególnych uniesieniach, a na tym, żeby coś grało, jak i słuchawki robocze dla osób, którym szkoda ich głównej pary.
Baseus WM01
A co dokładniej one oferują? No cóż… niewiele ponad przyzwoite granie. To jest możliwe dzięki 8-mm przetwornikiem. Owszem, nie są to giganty, ale też nie maluchy pokroju popularnych 6-mm przetworników w tanich słuchawkach. Bateria pozwala na pracę przez 5 godzin, co można wydłużyć do 25 godzin dzięki etui. Niewiele, jednak AirPodsy od Apple osiągają podobne wyniki, a są jakieś 15-20 razy droższe.
Nie znajdziemy tu ANC, czy wielu innych dodatkowych funkcji. Pamiętajmy jednak o tym, że są to słuchawki za 29,99 zł, które jednocześnie nie są elektrośmieciami. A to już olbrzymie osiągnięcie.