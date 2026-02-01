Trzy dychy i masz porządne słuchawki TWS. Lepszej oferty nie będzie

Baseus WM01 to słuchawki, które po prostu przyzwoicie grają, a są przy tym wręcz bezczelnie tanie. Mowa tu o cenie standardowej wynoszącej 49,99 zł. Czyli typowej dla chińskich podróbek niskiej jakości. To jednak nie koniec: dziś możecie kupić je w promocji za jedyne 29,99 zł, co sprawia, że stają się najlepiej wycenionymi słuchawkami na rynku z tych, które nie ranią uszu. Sprawdzą się więc idealnie dla kogoś, kto chce po prostu słuchać muzyki i nie zależy mu na szczególnych uniesieniach, a na tym, żeby coś grało, jak i słuchawki robocze dla osób, którym szkoda ich głównej pary.