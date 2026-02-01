To jak ładowarka bezprzewodowa, która nie potrzebuje nawet prądu

Podstawowa zasada jest tu jedna: musimy mieć smartfon z MagSafe, kompatybilny z nim, lub po prostu wyposażony w odpowiednie etui i wspierający ładowanie Qi. Wbrew pozorom znaczna część urządzeń na rynku spełnia ten wymóg, chociaż rzecz jasna warto sprawdzić przed zakupem, czy na nasze urządzenie kupimy stosowne etui, oraz poczytać opinie dotyczące tego, czy ono w ogóle działa tak, jak trzeba.

Dalsza część tekstu pod wideo

Anker MagGo

Jeśli to przejdzie po naszej myśli, to możemy już pomyśleć o zakupie tego urządzenia. Teoretycznie jest to po prostu powerbank Qi z rozkładaną nóżką. Oferuje on 15 W mocy bezprzewodowego ładowania oraz port USB-C, z którego wyciągniemy do 27 W mocy, lub wtłoczymy do niego 20 W mocy. Wszystko to przy baterii 10 000 mAh.