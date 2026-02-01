Sprzęt

To jak ładowarka bezprzewodowa, która nie potrzebuje nawet prądu

To sprzęt, który tak naprawdę trudno przypisać do jednej kategorii. Anker MagGo pełni funkcje zarówno ładowarki Qi, powerbanku, jak i podstawki pod smartfon. Jedno urządzenie, które zastąpi kilka innych.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
To jak ładowarka bezprzewodowa, która nie potrzebuje nawet prądu

Podstawowa zasada jest tu jedna: musimy mieć smartfon z MagSafe, kompatybilny z nim, lub po prostu wyposażony w odpowiednie etui i wspierający ładowanie Qi. Wbrew pozorom znaczna część urządzeń na rynku spełnia ten wymóg, chociaż rzecz jasna warto sprawdzić przed zakupem, czy na nasze urządzenie kupimy stosowne etui, oraz poczytać opinie dotyczące tego, czy ono w ogóle działa tak, jak trzeba.

Dalsza część tekstu pod wideo
Anker MagGo Coś pomiędzy ładowarką, a powerbankiem

Anker MagGo

Jeśli to przejdzie po naszej myśli, to możemy już pomyśleć o zakupie tego urządzenia. Teoretycznie jest to po prostu powerbank Qi z rozkładaną nóżką. Oferuje on 15 W mocy bezprzewodowego ładowania oraz port USB-C, z którego wyciągniemy do 27 W mocy, lub wtłoczymy do niego 20 W mocy. Wszystko to przy baterii 10 000 mAh. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank indukcyjny QUALO QMPB5-20-18 MagSafe 5000 mAh Szary
Powerbank indukcyjny QUALO QMPB5-20-18 MagSafe 5000 mAh Szary
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Powerbank FIXED Zen 2 10000 mAh PD 20W Czarny
Powerbank FIXED Zen 2 10000 mAh PD 20W Czarny
0 zł
59 zł - najniższa cena
Kup teraz 59 zł
Powerbank SPONGE Energy 30000 mAh 22.5W Czarny
Powerbank SPONGE Energy 30000 mAh 22.5W Czarny
0 zł
179.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 179.99 zł
Advertisement
Anker MagGo Coś pomiędzy ładowarką, a powerbankiem

Na uwagę zasługuje także inteligentny wyświetlacz, który prezentuje parametry ładowania, jak i to, na jak długo wystarczy nam energii w urządzeniu. Jednak tym, co całkowicie zmienia zasady gry, jest ładowanie przelotowe. To znaczy, możemy ładować smartfon, kiedy do powerbanku podłączony jest zasilacz. Tym samym zyskujemy ładowarkę Qi i powerbank w jednym, co docenią zarówno osoby, które często podróżują, jak i ci, którzy borykają się z częstymi brakami prądu. A wszystko to za jedyne 249 zł.

Image
telepolis
ładowarki powerbank anker Anker MagGo Ładowarki Qi
Zródła zdjęć: Anker