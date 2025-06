Trump Mobile T1 Phone, czyli chiński telefon „Made in USA”

Donald Trump rusza z własną siecią komórkową Trump Mobile, w której klienci będą mogli kupić telefon T1 Phone, oferowany za 499 USD (ok. 1900 zł). Za wszystkim stoi należący do prezydenta USA holding Trump Organization, a szczególną cechą telefonu ma być całkowicie amerykański rodowód. Donald Trump chce, by jego produkt był „Made in USA”, co stanowi kontynuacje jego polityki wojny handlowej z praktycznie całym światem (nie licząc Rosji).

Zapowiedzi startu sieci Trump Mobile i wprowadzenia T1 Phone wywołały duże poruszenie wśród amerykańskich ekspertów branżowych, a serwisy technologiczne prześcigają się w domysłach, jak i gdzie może być produkowany telefon firmowany przez Donalda Trumpa.

Z pierwszych zapowiedzi wynika, że Trump Mobile T1 Phone ma być wyposażony w ekran AMOLED 6,78 cala 120 Hz, łączność 5G, potrójny aparat 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, do 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej, a także akumulator 5000 mAh. Wszystkim ma dyrygować Android 15, zaś całość będzie zamknięta w złotej obudowie z dużą amerykańską flagą.

W oficjalnych komunikatach Trump Organization pojawiają się zapewnienia, że T1 Phone będzie produkowany w fabrykach ulokowanych w Alabamie, Kalifornii i na Florydzie, jednak amerykańscy eksperci branżowi zgodnie twierdzą, że stworzenie takiego telefonu w USA za 499 USD jest nierealne – nawet firmy, które próbują zbliżyć się do tego modelu, jak Purism z telefonem Liberty Phone, oferują urządzenia za ok. 2000 USD i to bez ekranu OLED czy innych komponentów z wyższej półki. Również według niedawnych wyliczeń ekspertów iPhone w pełni wyprodukowany w USA kosztowałby ok. 3500 USD.

W rzeczywistości T1 Phone to najprawdopodobniej gotowy, chiński smartfon produkowany przez firmę działająca w modelu ODM, wykończony zgodnie z oczekiwaniami klienta i ozdobiony jego logotypem – czyli w tym przypadku Trump Mobile. Wskazują na to zarówno specyfikacja, jak i wygląd urządzenia, Serwis The Verge dopatrzył się podobieństwa zapowiadanego T1 Phone do telefonów takich marek jak Doogee, Ulefone czy Revvl, co wskazuje na ich wspólne korzenie. Możliwe, że finalny montaż lub ostatni szlif odbędzie się w USA, ale wygląda na to, że kluczowe komponenty i cała linia produkcyjna będą realizowane w Azji. Pozostaje to w całkowitej sprzeczności z deklaracjami Donalda Trumpa o odbudowie amerykańskiego przemysłu i wzmocnieniu potęgi USA w świecie technologii. To jednak nic nowego – popularne wśród zwolenników Donalda Trumpa czerwone czapki z hasłem Make America Great Again, jak i inne gadżety MAGA, produkowane są w więkrzości w Chinach.