Trump szykuje własną sieć komórkową i smartfon. Znamy pierwsze szczegóły

Plany na własną sieć i urządzenia

W dokumentach przesłanych do amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych znalazły się nie tylko plany dotyczące sieci komórkowej , ale także sprzedaży telefonów, etui, ładowarek oraz uruchomienia sklepów detalicznych z tym asortymentem .

Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Berylowa zieleń

Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Berylowa zieleń

Choć złożenie wniosku o znak towarowy nie oznacza natychmiastowego startu nowej sieci, według ekspertów to sygnał, że projekt jest traktowany poważnie. Patentowy prawnik Josh Gerben podkreśla, że aplikacja wymagała złożenia oficjalnego oświadczenia o realnych planach wdrożenia tych usług na rynek.

Wyzwania i konkurencja na rynku

Potencjalny debiut Trumpa w branży telekomunikacyjnej może jednak napotkać przeszkody. Zastrzeżenia może zgłosić T-Mobile, ponieważ nazwa „T1” jest bardzo zbliżona do własnych znaków towarowych tego operatora. Dodatkowo pojawiają się pytania, jak Federalna Komisja Łączności (FCC) podejdzie do regulacji sieci należącej do prezydenta USA.