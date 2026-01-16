Sprzęt

Telefon Trumpa pod lupą służb? Poszło 59 mln dolarów

Amerykańscy parlamentarzyści domagają się od Federalnej Komisji Handlu (FTC) zbadania sprawy smartfonu Trump T1.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:58
0
Donald Trump oraz Erica Trump założyli firmę Trump Mobile. Latem 2025 roku zapowiedzieli wprowadzenie na rynek nowego smartfonu o nazwie Trump T1. Chętni użytkownicy przelali na niego aż 59 mln dolarów, a urządzenie wciąż nie trafiło na rynek. Dlatego 11 demokratycznych członków Kongresu zwróciło się do FTC o sprawdzenie całej sprawy.

Trump T1 pod lupą służb

Senator Elizabeth Warren i 10 innych demokratycznych członków Kongresu zwróciło się do FTC o sprawdzenie, czy Trump Mobile nie narusza prawa ochrony konsumentów. Chodzi między innymi o wprowadzające w błąd reklamy czy potencjalne „bait‑and‑switch” przy pobieraniu depozytów za produkt, który może nie istnieć.

Wątpliwości mają budzić też zapowiedzi, z których początkowo wynikało, że telefon będzie produkowany w USA. Jednak szybko okazało się, że to nieprawda. Hasło "Made in USA" zmieniono na "American-proud design". Poza tym urządzenie było reklamowane przerobionymi zdjęciami złotego iPhone’a 16 Pro oraz Galaxy S25 Ultra w etui Spigen.

W sumie użytkownicy, w ramach przedsprzedaży, mieli złożyć 590 tys. zamówień. Każde na 100 dolarów. Daje to łączną kwotę 59 mln dolarów. Spółka tłumaczy się, że zawinił 43-dniowy paraliż administracji federalnej, ale pierwotny termin dostaw wypadł przed nim, więc to marne tłumaczenie. 

