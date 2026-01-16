Telefon Trumpa pod lupą służb? Poszło 59 mln dolarów

Donald Trump oraz Erica Trump założyli firmę Trump Mobile. Latem 2025 roku zapowiedzieli wprowadzenie na rynek nowego smartfonu o nazwie Trump T1. Chętni użytkownicy przelali na niego aż 59 mln dolarów, a urządzenie wciąż nie trafiło na rynek. Dlatego 11 demokratycznych członków Kongresu zwróciło się do FTC o sprawdzenie całej sprawy.

Trump T1 pod lupą służb

Senator Elizabeth Warren i 10 innych demokratycznych członków Kongresu zwróciło się do FTC o sprawdzenie, czy Trump Mobile nie narusza prawa ochrony konsumentów. Chodzi między innymi o wprowadzające w błąd reklamy czy potencjalne „bait‑and‑switch” przy pobieraniu depozytów za produkt, który może nie istnieć.

Wątpliwości mają budzić też zapowiedzi, z których początkowo wynikało, że telefon będzie produkowany w USA. Jednak szybko okazało się, że to nieprawda. Hasło "Made in USA" zmieniono na "American-proud design". Poza tym urządzenie było reklamowane przerobionymi zdjęciami złotego iPhone’a 16 Pro oraz Galaxy S25 Ultra w etui Spigen.