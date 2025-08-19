Frodo i Gandalf powrócą. Znamy dokładny termin premiery

Bohaterowie Śródziemia będą mieli wielki come back w filmie "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma". Aktor Ian McKellen przekazał tę wielką nowinę 17 sierpnia podczas wydarzenia dla fanów "For The Love of Fantasy", które miało miejsce w Londynie.

Aktor zdradził dwa sekrety dotyczące produkcji

Ujawnił, że zarówno Gandalf, jak i Frodo powrócą do Śródziemia na dużym ekranie.

Zdradzę dwa sekrety dotyczące obsady. W filmie jest postać o imieniu Frodo i jest postać o imieniu Gandalf. Poza tym, nie zdradzę niczego więcej. - powiedział fanom McKellen.

Gollum bierze się do pracy

Przypominamy, że premiera filmu "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" została zaplanowana na 17 grudnia 2027, i w związku z tą zapowiedzią pojawia się coraz to więcej medialnego szumu odnośnie całego przedsięwzięcia. Co ciekawe, film wyreżyseruje Andy Serkins, ten sam, który grał postać Golluma w filmach Petera Jacksona. Jackson pozostanie producentem, a scenariusz napiszą Fran Walsh i Philipp Boyens, Phoebe Gittins oraz Arty Papageorgiou. Wyprodukuje go Warner Bros pod szyldem New Line Cinema.

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" - co jeszcze wiadomo?