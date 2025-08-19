Telewizja i VoD

Frodo i Gandalf powrócą. Znamy dokładny termin premiery

Gandalf i Frodo powrócą na ekrany. Zobaczymy ich w filmie "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma".

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Frodo i Gandalf powrócą. Znamy dokładny termin premiery

Bohaterowie Śródziemia będą mieli wielki come back w filmie "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma". Aktor Ian McKellen przekazał tę wielką nowinę 17 sierpnia podczas wydarzenia dla fanów "For The Love of Fantasy", które miało miejsce w Londynie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktor zdradził dwa sekrety dotyczące produkcji

Ujawnił, że zarówno Gandalf, jak i Frodo powrócą do Śródziemia na dużym ekranie. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor LG 77G54LW 77" OLED 4K 165 HZ VRR WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor LG 77G54LW 77" OLED 4K 165 HZ VRR WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-3000 zł
19999 zł - najniższa cena
Kup teraz 16999 zł
Telewizor LG 83G45LW 83" OLED 4K 144Hz WebOS TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor LG 83G45LW 83" OLED 4K 144Hz WebOS TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
26999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 26999.99 zł
Telewizor LG 86QNED80T6A 86" LED 4K WebOS TV HDMI 2.1
Telewizor LG 86QNED80T6A 86" LED 4K WebOS TV HDMI 2.1
0 zł
7999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999.99 zł
Advertisement

Zdradzę dwa sekrety dotyczące obsady. W filmie jest postać o imieniu Frodo i jest postać o imieniu Gandalf. Poza tym, nie zdradzę niczego więcej.

- powiedział fanom McKellen. 

Gollum bierze się do pracy

Przypominamy, że premiera filmu "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" została zaplanowana na 17 grudnia 2027, i w związku z tą zapowiedzią pojawia się coraz to więcej medialnego szumu odnośnie całego przedsięwzięcia. Co ciekawe, film wyreżyseruje Andy Serkins, ten sam, który grał postać Golluma w filmach Petera Jacksona. Jackson pozostanie producentem, a scenariusz napiszą Fran Walsh i Philipp Boyens, Phoebe Gittins oraz Arty Papageorgiou. Wyprodukuje go Warner Bros pod szyldem New Line Cinema. 

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" - co jeszcze wiadomo?

Akcja "Polowania na Golluma" będzie rozgrywała się przed opuszczeniem Shire przez Froda w filmie "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia". Fabuła będzie koncetrowała się głównie na postaci Golluma, który jest ścigany przez Gandalfa, Aragorna oraz Władcę Ciemności Saurona. 

Zobacz także: Idą wielkie zmiany ku lepszemu. Wrocławskie lotnisko zostanie zamknięte na 40 dni

Image
telepolis
Władca Pierścieni najlepsze filmy filmy i seriale
Zródła zdjęć: Cyber Studios HD
Źródła tekstu: digitaltrends.com