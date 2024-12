Kupujesz w sieci? Pilna sprawa. Nowe przepisy weszły 13 grudnia

Polacy robiący zakupy przez internet mogą czuć się bezpieczniejsi. 13 grudnia weszły w życie nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe przepisy to rozporządzenie GPSR, czyli General Product Safety Regulation, wprowadzone na szczeblu unijnym. Dokument zastąpił dwie dyrektywy, dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz w szczególności imitacji żywności (zabawek, dekoracji, biżuterii i innych). GPSR obowiązuje w państwach członkowskich od 13 grudnia 2024 roku bezpośrednio, ale każdy z krajów musi opracować własne regulacje dotyczące między innymi sankcji. W Polsce organami nadzoru rynku niezmiennie będą UOKiK oraz wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej – ich kompetencje zostaną poszerzone.

Klient wciąż musi uważać

Zmiana przepisów ma ułatwić wycofywanie niebezpiecznych produktów z rynku oraz usprawnić działanie organów nadzoru. Jednym z celów jest uszczelnienie handlu online, ale sporo zapisów dotyczy także sprzedaży stacjonarnej.

Zobacz: Polacy kupują je niemal hurtowo, w dodatku dają dzieciom. Są toksyczne

GPSR nakłada nowe obowiązki na importerów, dystrybutorów i sklepy internetowe. Klienci na pewno zauważą zmiany podczas robienia zakupów, bo sklepy będą miały nowe obowiązki w zakresie przekazywania nam informacji. Dowiemy się, kto jest producentem oferowanego produktu, kto odpowiada za bezpieczeństwo i kto obsłuży zgłoszenie wypadku z udziałem danego produktu. Konsumenci dostaną także ochronę prawną na wypadek wycofania produktu z rynku, na przykład zastąpienie go bezpiecznym odpowiednikiem, zwrot wartości, naprawa itp.

Dowiemy się też, jakie sytuacje mogą być niebezpieczne dla konsumentów i czym grozi nieprawidłowe stosowanie produktu – na przykład połknięcie. To oznacza więcej ostrzeżeń podobnych do tych, jakie znajdziemy m.in. na chemii gospodarczej. Przy tym poza ostrzeżeniami mechanicznymi i chemicznymi pojawią się też takie dotyczące zdrowia psychicznego. Tak, będzie można dowiedzieć się, że gra wideo może uzależnić i zgłosić uzależnienie do UOKiK.

Regulacjom nie będą podlegały niektóre kategorie produktów, jak antyki, rośliny i zwierzęta, a także takie objęte osobnymi regulacjami: żywność, nawozy, leki itp. Najczęściej kupowane, a więc ubrania, kosmetyki i elektronika, podlegają pod GPSR.

Polacy otrzymali lepszą ochronę podczas robienia zakupów online, ale to nie oznacza, że możemy kupować bezmyślnie. Nie ma szans, by każdy produkt dostępny w sieci spełniał wszystkie wymagania unijnych norm. Trzeba zwracać uwagę na to, skąd kupujemy i czy przypadkiem pod przykrywką zakupów internetowych nie odbywa się ich import, a więc przesunięcie odpowiedzialności na konsumenta.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Źródło tekstu: Europa.eu, Newseria