Netflix na pół roku za darmo. Vectra z nową akcją

Vectra przypomina o swojej ofercie, w której można otrzymać dostęp do Netflixa na pół roku za darmo. Choć nie jest to całkowita nowość, bo operator kusił swoją promocją już w czerwcu, to tym razem wystartował z nową odsłoną, a motywem przewodnim akcji jest serial „1670”.

Dalsza część tekstu pod wideo

Czym dokładnie kusi Vectra? Pakiety oferowane w ramach kampanii umożliwiają klientom skorzystanie z Planu Podstawowego Netflixa bez opłat przez pół roku. Oferta obejmuje różne kombinacje usług, w tym internet o prędkości do 600 Mbit/s, pakiet telewizji „Złoty” (128 kanałów), dekoder TV Smart 4K BOX, jak również oferty na abonament komórkowy.

Po okresie promocyjnym dostęp do Netflix wynosić będzie 33 zł miesięcznie w zobowiązaniu na 23 miesiące. Netflix na pół roku w prezencie dostępny jest również dla obecnych klientów, którzy już korzystają z usług operatora i zdecydują się na wykupienie dostępu do platformy.

W ramach kampanii powstał animowany spot, a działania promocyjne obejmują m.in. kampanię online, w mediach społecznościowych, działania w salonach sprzedaży oraz konkursy na stronie www.vectra.pl i na Facebooku.

Serial „1670” to satyryczna komedia, której akcja rozgrywa się w XVII-wiecznej polskiej wsi Adamczycha. Produkcja zadebiutowała w grudniu 2023 roku i szybko zyskała dużą popularność, stając się jednym z najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na 17 września 2025 roku.