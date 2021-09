Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Co tym razem? [13.09.2021]

Już od najbliższego czwartku (16.09.2021) w sklepach sieci Biedronka pojawi się nowa porcja taniej elektroniki. Tym razem dominuje osprzęt audio, ale nie tylko.

Biedronka już zdążyła nas wszystkich przyzwyczaić, że cyklicznie wrzuca do oferty tanią elektronikę lokalnych importerów. Zatem, tradycji raz jeszcze staje się zadość, a entuzjaści tego rodzaju sprzętu mają aż pięć nowych propozycji do wyboru. Przede wszystkim są to słuchawki Bluetooth i zestaw nagraniowy, ale też dwie lampki biurkowe oraz taśma LED ze sterownikiem.

Zacznijmy od słuchawek. Firmuje je znana doskonale z biedronkowych półek marka Hykker. Jak wynika z danych producenta, konstrukcja oferuje cztery przetworniki. Po dwa 40- i 23-milimetrowe. Ma też wbudowany mikrofon i panel sterowania na prawej muszli, a zastosowany akumulator wystarcza ponoć na 30 godzin odtwarzania muzyki. Cena, jaką przyjdzie zapłacić zainteresowanym, to 129 zł.

Drugie, a jednocześnie ostatnie spośród akcesoriów audio to natomiast mikrofon, a właściwie cały zestaw nagraniowy. Również wywodzi się spod szyldu Hykkera, co jednak bardziej istotne, zapewnia niemalże komplet elementów do budowy prymitywnego studia. Wyłączając oczywiście komputer. Prócz właściwego mikrofonu – dodajmy, typu nerkowego – w opakowaniu znalazł się również statyw w formie ramienia, koszyk, osłona przeciwwietrzna, pop filtr i przewód XLR–jack 3,5 mm. Cena? 99 zł.

Przechodząc do lampek, obydwie to produkty marki Smukee. Pierwsza, prostsza, to typowa LEDówka o mocy 5 watów i strumieniu świetlnym 200 lumenów w cenie 39,99 zł. Druga, bardziej fikuśna, operuje w skali RGB i ma konfigurowalną jaskrawość. Ponadto, zapewnia pojemnik na przybory piśmiennicze, który jest zarazem… głośnikiem Bluetooth z baterią 1200 mAh i mikrofonem do rozmów. Ten wariant kosztuje 59,99 zł.

Na zakończenie – taśma LED firmy lethe. Charakteryzuje ją 3-metrowa długość, silikonowa osłona i sterownik muzyczny z pilotem na podczerwień. Znaczy, światło może pulsować w rytm muzyki. Prawdziwa dyskoteka. W Twoim domu. Od Biedronki.

Przypomnę jeszcze tylko, że oferta startuje 16 września i potrwa do wyczerpania zapasów. Sklep zastrzega też, że powyższe produkty mogą być dostępne jedynie w wybranych lokalizacjach, ale jakich konkretnie jak zwykle nie wiadomo. Trzeba chodzić i szukać. Taka mała gimnastyka.

