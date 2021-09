Android 12 w stabilnej wersji może zadebiutować 4 października

Android 12 w wersji AOSP (Android Open Source Project) zadebiutuje 4 października tego roku – twierdzi Mishaal Rahman, redaktor naczelny serwisu XDA Developers. Tego samego dnia nowe oprogramowanie powinno trafić na pokłady Pixeli.

Firma Google intensywnie pracuje nad najnowszą wersją Androida. Stabilna wersja "Dwunastki" wkrótce powinna ujrzeć światło dzienne. Z informacji opublikowanych na Twitterze przez redaktora naczelnego serwisu XDA Developers wynika, że może się to stać już za trzy tygodnie, 4 października 2021 roku. Tego dnia powinna zostać wydane wersja AOSP Androida 12 (Android Open Source Project), a także – jak to zwykle bywa – stabilna, publiczna wersja tego systemu operacyjnego.

Zobacz: Android 12 z Xiaomi MIUI 13. Jest nowa lista i... niespodzianka

Zobacz: Android 12 bez natywnej telefonii SIP, trzeba będzie kombinować

Wydanie stabilnej wersji najnowszego Androida oznacza, że odpowiednia aktualizacja trafi na pokłady smartfonów Google Pixel. Data premiery oprogramowania w wersji stabilnej determinuje również datę premiery najnowszego Pixela 6, ponieważ urządzenie to już w dniu premiery powinno pracować pod kontrolą stabilnego Androida 12. Jest więc prawdopodobne, że smartfon ten pojawi się nieco później w październiku.

Wydanie stabilnej wersji Androida 12 nie oznacza, że wszyscy będą mieli powody do zadowolenia. Aktualizację do tego systemu otrzymają najpierw posiadacze Pixeli, natomiast użytkownicy innych sprzętów będą musieli poczekać trochę dłużej, czasem nawet kilka miesięcy. To wszystko oczywiście pod warunkiem, że w ogóle otrzymają na swoje urządzenie Androida 12. Tu zasada jest na ogół prosta: im nowszy i droższy smartfon, tym większa szansa, że nowy system trafi na jego pokład. Zależy to również od producenta.

Zobacz: Tadam, WhatsApp robi fikołka. Rozwiązali problem, którego nie masz

Zobacz: Twitter testuje reakcje z emotkami jak na Facebooku

Ankieta Czy używasz Androida 12 na swoim smartfonie? Tak Nie Nie mam smartfonu z Androidem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Mishaal Rahman / Twitter