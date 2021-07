Android 12 bez natywnej telefonii SIP, trzeba będzie kombinować

Android 12 przestanie natywnie obsługiwać telefonię SIP. Pewnie kojarzy Ci się ona z telefonami stacjonarnymi w biurach, ale system Android także pozwala dzwonić w ten sposób.

SIP, czyli Session Initiation Protocol, to protokół do prowadzenia rozmów głosowych przez internet o ugruntowanej pozycji. Od lat dominuje w świecie telefonii VoIP, został zaimplementowany w licznych komunikatorach głosowych, jest też wykorzystywany przez VoLTE. W Androidzie również można skonfigurować swoje konto SIP i natywną obsługę połączeń głosowych.

Nie przypominam sobie, by ta funkcja była popularna w Polsce i widocznie nie jestem jedyna. Wiele wskazuje na to, że w Androidzie 12 nie będzie już łatwego logowania na konto SIP i łatwego dzwonienia. W domyślnym dialerze Androida (aplikacja Google Phone) nie da się dodać konta SIP.

Dokumentacja Google wciąż wymienia SIP jako jedną z możliwości nawiązywania połączeń głosowych przez Wi-Fi. Niemniej wspomina też, że odpowiedzialna za to klasa SipManager zostanie oznaczona jako przestarzała wraz z API lvl 31. To czytelny sygnał dla programistów, że należy przestać z niej korzystać w najbliższym czasie. O ile oczywiście te zmiany trafią do finalnego wydania Androida – jeszcze wszystko przed nami.

Nie ma sygnałów, że cały stos SIP zostanie usunięty już w Androidzie 12, ale trzeba się na to przygotować. Google wyraźnie zmierza w tym kierunku. Powinni się tym zainteresować szczególnie autorzy aplikacji do dzwonienia przez internet, które korzystają z natywnego frameworka SIP Androida. Aplikacje, które mają własny stos SIP, raczej będą działać bez problemów.

Będą problemy z VoLTE? O to bym się nie martwiła. VoLTE wykorzystuje protokół SIP przy negocjowaniu połączenia i kończeniu sesji. Operatorzy na pewno zadbają o to, by telefony miały odpowiednie oprogramowanie do korzystania z tej usługi.

