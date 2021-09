Twitter testuje reakcje z emotkami jak na Facebooku

Już nie tylko polubienia i retweety, ale też na przykład uśmiechnięta, zamyślona lub smutna buźka – takie rodzaje reakcji testuje Twitter. Bardzo przypomina to podobny zestaw emotek znany już z Facebooka.

Twitter przez lata kojarzył się z dość zachowawczą polityką rozwojową i długo trzymał się rozwiązań ze swoich pierwszych lat. Polubienie tweeta lub przesłanie go dalej to jedyne dostępne w tej chwili bezpośrednie reakcje użytkowników na to, co publikują na Twitterze inni. Można oczywiście wyrazić je też w bardziej rozbudowanej formie w odpowiedzi, ale to nie to samo. Tak ograniczony wybór reakcji na tweety raził już od początku – bo jak tu „serduszkować” wiadomość o czyjejś śmierci czy wyrazić sceptycyzm wobec wypowiedzi kontrowersyjnego polityka?

Najwyraźniej jednak Twitter w końcu postanowił to zmienić i zaczął testować nowy rodzaj reakcji. Jak wyjaśniają jego pomysłodawcy, emotki pozwolą wyrażać użytkownikom swoje odczucia, gdy nie wystarczy zwykłe polubienie. Obecnie stosowane serduszko jest w tej chwili przeładowane znaczeniowo – posługując się nim, użytkownicy Twittera wyrażają nie tylko polubienie, ale także frustrację, zdziwienie, ciekawość, wsparcie czy wesołość.

Jak wyglądają nowe polubienia? Przypomina to rozwiązanie znane z Facebooka – kliknięcie w ikonkę serduszka z plusem pod tweetem otwiera mały panel z reakcjami do wyboru, gdzie znajdziemy: buźkę zamyśloną, płaczącą, śmiejącą się do łez, klaszczące ręce oraz serce. Wszystkie ikonki są kolorowe i mają cieniowanie, więc to także nowa rzecz na Twitterze.

We designed a number of different experiences for inputting and consuming reactions, learning what worked and what didn’t from people along the way pic.twitter.com/N7Bme9zFFr — J (@jtwdesign) September 9, 2021

Pomysłodawcy nowych reakcji na Twitterze przekonują, że to, co wprowadzają, jest efektem obserwacji zachowań użytkowników, między innymi różnych, związanych z tym obejść ograniczeń serwisu. Reakcje wyrażane są najczęściej poprzez wstawianie gifów lub emotek w odpowiedzi na czyjś tweet, co jednak w dużych wątkach zmniejsza czytelność i nie pozwala też szybko podejrzeć wszystkich reakcji użytkowników.

Nowe reakcje są testowane przez użytkowników Twittera w Turcji w wersji webowej, na iOS i wybranych smartfonach z Androidem. Nie wiadomo, kiedy opcja ta zostanie udostępniona w finalnej wersji i dla całego świata.

Źródło zdjęć: Twitter