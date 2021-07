Koniec Twitter Fleets - nie będzie Stories na Twitterze

Twitter kończy z jedną z funkcji. Twitter Fleets był swoistą wersją Stories, które na rynek wprowadził Snapchat.

Snapchat wprowadził na rynek aplikacji społecznościowych wiele nowych funkcji. Najbardziej znaną są co prawda znikające wiadomości, jednak Snapchat zainicjował też Stories. Użytkownicy mogli w ten sposób streścić swój dzień w multimedialnej historyjce. Obie te funkcje szybko zaadaptowały u siebie różne inne aplikacje. Twitter również wprowadził swoje Stories, jednak tutaj przyjęły one nazwę Fleets. Wygląda jednak na to, że eksperyment się nie powiódł. O ile podobna funkcja na Facebooku radzi sobie bardzo dobrze, tak tutaj Twitter ją wycofuje. Wygląda na to, że Twitter jest jednak nieco innym miejscem w świecie mediów społecznościowych.

Tutaj rzadko kiedy dzielimy się swoim dniem. Użytkownicy Twittera to o wiele bardziej charakterystyczna grupa niż korzystający ze Snapchata czy Facebooka. Polski Twitter to przede wszystkim dziennikarze, politycy, polityczne trolle i nastoletnie fanki K-Popu. Twitter Fleets oficjalnie odejdzie 3 sierpnia. Przedstawiciele Twittera zapewniają jednak, że ciągle szukają nowych możliwości na zwiększenie zaangażowania użytkowników w swojej aplikacji.

