Twitter Super Follows pozwoli użytkownikom zarabiać jak na Patreonie

Twitter ruszył już z zapowiadaną płatną usługą Twitter Blue, jednak na tym nie koniec nowości, jakie szykuje ten popularny serwis społecznościowym. Zbliża się premiera kolejnego udogodnienia – Twitter Super Follows – które pozwoli użytkownikom wspierać finansowo publikujących na Twitterze twórców.

Twitter przez lata pozostawał serwisem dość zachowawczym, jeżeli chodzi o liczbę nowych opcji i usług. W ostatnim czasie zaczyna się to jednak zmieniać. W maju wprowadzona została usługa Twitter Spaces, stanowiąca konkurencję dla aplikacji Clubhouse. Rozwiązanie to pozwala na tworzenie głosowych spotkań, szkoleń, a nawet koncertów na żywo.

W zeszłym tygodniu ruszyła usługa Twitter Blue, z której mogą już korzystać mieszkańcy Kanady i Australii. Wśród nowości jest m.in. możliwość podglądu nowego tweeta i cofnięcia go w ciągu 30 sekund po publikacji, co pozwoli łatwo poprawić literówkę lub dodać tag. Twitter Blue wprowadza też tryb czytnika, większe możliwości zarządzania zapisanymi tweetami dzięki folderom zakładek oraz nowe opcje personalizacji aplikacji. Twitter Blue będzie udostępniany w kolejnych krajach, a z zapowiedzi wynika, że polska cena płatnej usługi wyniesie 13,99 zł miesięcznie.

W maju Twitter zaczął wprowadzać funkcję napiwków (Tip Jar), która pozwala wynagrodzić osoby publikujące w serwisie drobnymi kwotami pieniężnymi, np. przez PyaPal. Twitter Super Follows to podobna, kolejna nowość, której należy się spodziewać w najbliższym czasie. Dzięki Super Follows, popularni, najbardziej zaangażowani użytkownicy serwisu będą mogli pobierać opłaty od swoich followersów, za dodatkowe ekskluzywne treści. Rozwiązanie to jest już testowane od kilku miesięcy i wkrótce ma być już w pełni uruchomione.

Opcja Twitter Super Follows ma być dostępna dla osób, które mają co najmniej 10 tysięcy obserwujących, opublikowały w ciągu 30 ostatnich dni co najmniej 25 wpisów i są pełnoletnie. Założenie tej funkcji jest bardzo proste – użytkownicy Twittera mogą wspierać finansowo wybraną osobę czy organizację, na podobnej zasadzie, jak w serwisach typu Patreon, tylko że wszystko będzie się odbywać wewnątrz Twittera. Usługa może się okazać przydatna dla twórców, którzy na Twitterze gromadzą swoich fanów i chcą nie tylko pozostawać w nimi w kontakcie, ale także uzyskać od nich finansowe wsparcie.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Twitter będzie pobierał za usługę Super Follows opłatę w wysokości 4,99 USD miesięcznie.

