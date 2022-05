Orange Flex ma 3 lata! Urodzinowe niespodzianki czekają

Orange Flex pojawił się na rynku telekomunikacyjnym trzy lata temu. Z tej okazji pomarańczowy operator przygotował szereg niespodzianek dla osób korzystających z oferty, która przyciągnęła już ponad 200 tysięcy uzytkowników.

Urodzinowe niespodzianki w Orange Flex

Z okazji trzecich urodzin użytkownicy Orange Flex mogą wziąć udział w interaktywnej zabawie na stronie głównej oferty i odebrać prezent w postaci kodu na gigabajty. Odkryty kod należy wpisać w aplikacji Flex w zakładce „Kody promocyjne” i aktywować go do 13 maja 2022 roku do końca dnia.

W Sklepie Flex w aplikacji na użytkowników czekają natomiast promocje z rabatem -50% na wybrane słuchawki, takie między innymi jak:

Oppo Enco Free2,

Realme Buds Air2,

Xiaomi Redmi Buds3 Pro,

Samsung Buds2.

Dodatkowo do zakupu klienci otrzymają w prezencie Music Pass na 90 dni. Można również skorzystać z dostawy kurierem za 1 zł.

Promocja obowiązuje od 10 do 13 maja 2022 roku lub do wyczerpania zapasów urządzeń. Dodatkowe informacje można znaleźć w aplikacji Orange Flex i na stronie flex.orange.pl.

Orange Flex w liczbach

W ostatnim czasie Orange Flex odświeżył swoją ofertę Planów komórkowych, między innymi dodając nowy Plan z pakietem 45 GB za 35 zł /mies. i rozszerzając dostęp do sieci 5G. Jak podaje pomarańczowy operator, Plan 45 GB stał się już ulubionym wyborem wśród nowych użytkowników. Na start wybiera go ponad 1/4 klientów. Kolejnym hitem są wirtualne karty eSIM, które cieszą się ogromną popularnością wśród użytkowników Orange Flex. Aż 24% aktywnych kart stanowi eSIM.

W 2021 roku Orange Flex osiągnął status pierwszej w Polsce usługi telekomunikacyjnej neutralnej klimatycznie. W Orange Flex ponad 90% miesięcznego śladu węglowego związane jest z zużyciem energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia usług. Od zeszłego roku całość tej energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Pozostałe emisje, których nie można uniknąć, Orange Flex kompensuje poprzez wspieranie międzynarodowych, certyfikowanych projektów środowiskowych.

Dodatkowo Flex wprowadził na stałe funkcję „EKO GB” wewnątrz aplikacji. Polega ona na możliwości przesyłania przez użytkowników niewykorzystanych GB i wymiany ich ma m2 bioróżnorodnego lasu. Do tej pory użytkownicy przekazali już ponad 600 tys. EKO GB, dzięki czemu Orange posadził 25000 m2 lasu na terenie Polski. Orange Flex uzyskał za to nominację w konkursie Mobile Trends Awards 2021.

