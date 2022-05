Orange do pracy woli energię ze Słońca

Orange Polska wykonał kolejny krok w swoich działaniach dla klimatu. Na dachu siedziby pomarańczowego operatora w Miasteczku Orange stanęły 144 panele fotowoltaiczne.

Orange Polska poinformował, że na dachu w Miasteczku Orange zamontował 144 panele fotowoltaiczne. Pomarańczowy operator ubolewa, że miał dostępną dosyć ograniczoną powierzchnię, więc energia elektryczna uzyskana z tych paneli zaspokoi niedużą część potrzeb Miasteczka. Jest to jednak ważne uzupełnienie „zielonych” działań spółki. Jak zapewnia Orange, wystarczy to na pracę kilku wind w siedzibie operatora lub, licząc inaczej, umożliwi działanie dużego telewizora w sali konferencyjnej przez 57 lat, a przeciętnej lodówce w kuchni przez 153 lata.

W naszych siedzibach dbamy też o posiadaczy samochodów elektrycznych – zamontowaliśmy 8 nowych ładowarek do wykorzystania na potrzeby „elektryków” służbowych i prywatnych. Wkrótce w Miasteczku pojawi się również stanowisko do ładowania hulajnóg elektrycznych, a także ławeczka solarna na patio pozwalająca na naładowanie na przykład telefonu.

– chwali się Orange Polska

Zobacz: Vivo V21 5G w ofercie tygodnia Orange. Zobacz, ile możesz zaoszczędzić

Zobacz: Orange: od dziś możesz zaoszczędzić sporo megabajtów. Usługa za darmo

Opłacalność inwestycji

Pod kątem ekonomicznym, szybki zwrot z inwestycji (6-7 lat) i długa żywotność paneli (do 25-30 lat, uwzględniając lekki spadek wydajności pod koniec okresu) to najważniejsze zalety fotowoltaiki. Warto przy tym wiedzieć, że zużyte moduły PV są niemal w całości poddawane recyklingowi, dzięki czemu odzyskuje się z nich surowce wtórne, które później mogą trafić do różnych gałęzi gospodarki, w tym także do produkcji nowych paneli.

Instalację paneli powierzono spółce Orange Energia, która jest największym niezależnym sprzedawcą energii w Polsce i oferuje energię w całości posiadającą gwarancje pochodzenia ze źródeł odnawialnych.

Razem dla środowiska

Odnawialne źródła energii to jedna z kluczowych dróg, która pozwoli na obniżenie emisji CO 2 do poziomów określonych w Porozumieniu Paryskim, czyli neutralności klimatycznej świata do 2050 roku, żeby ograniczyć globalne ocieplenie. Aby to osiągnąć, świat jak najszybciej musi odejść od paliw kopalnych, które są szkodliwe dla klimatu, środowiska i zdrowia ludzkiego.

Moduły fotowoltaiczne (PV) to rozwiązanie, które daje korzyści dla ich posiadaczy i oczywiście dla klimatu. Instalacja fotowoltaiczna jest przyjazna dla środowiska, gdyż sama nie emituje CO 2 ani innych szkodliwych substancji (np. pyłów, związków siarki czy azotu), które powstają podczas spalania paliw kopalnych. Nawet jeśli ich produkcja, transport, montaż oraz – na koniec życia – utylizacja wiążą się z emisjami, to bilans dla klimatu jest zdecydowanie pozytywny.

Zobacz: T-Mobile rozdaje 30% rabat na produkty marki Philips

Zobacz: Play: internet domowy do 1 Gb/s przez pół roku bez opłat

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange