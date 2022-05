T-Mobile rozdaje 30% rabat na produkty marki Philips

T-Mobile przygotował kolejną promocję z cyklu Dobrze, że jesteś. W ten weekend (i nie tylko) klienci indywidualni magentowego operatora mogą zgarnąć 30-procentowy rabat na zakup produktów marki Philips z kategorii Zdrowie i Uroda.

Czy wykonując codzienne czynności, takie jak mycie zębów, czy suszenie i prostowanie włosów, zastanawiasz się nad jakością swoich urządzeń? Powoli zaczyna irytować Cię na przykład słaba bateria w szczoteczce elektrycznej, ale w sumie nie masz czasu na szukanie nowych sprzętów? T-Mobile proponuje rozwiązanie w ramach kolejnej odsłony akcji „Dobrze, że jesteś”. Tym razem przez kilka dni można zdobyć 30% zniżki na produkty z kategorii Zdrowie i Uroda marki Philips.

Jak skorzystać z rabatu?

Aby odebrać unikalny, jednorazowy kod rabatowy na urządzenia Philips z kategorii Zdrowie i Uroda, należy zalogować się do aplikacji Mój T‑Mobile w dniach od 6 do 10 maja 2022 roku (do końca dnia). Ze zniżki można skorzystać do 16 maja tego roku, wybierając jeden ze sprzętów dostępnych pod tym adresem. Aby zakupić wybrane urządzenie z rabatem. wystarczy wpisać kod otrzymany od T-Mobile po dodaniu produktu do koszyka. W ramach tej oferty dostawa na terenie Polski jest bezpłatna.

Z promocji mogą skorzystać zarówno abonamentowi klienci T‑Mobile (T, T DATA, Rodzina), jak i użytkownicy oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix). Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

