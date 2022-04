Testujemy mobilny światłowód. Jak działa T-Mobile Internet 5G Home Office?

T-Mobile Internet 5G Home Office to nowa usługa w ofercie magentowego operatora, przedstawiana jako alternatywa dla łączy światłowodowych. Wraz z zestawem dwóch urządzeń ODU i IDU tworzy ją nielimitowana oferta mobilnego internetu z wykorzystaniem LTE oraz 5G. Sprawdziliśmy, jak to działa w praktyce.

Porównanie do światłowodu z racji możliwych do osiągnięcia prędkości w obecnie dostępnym 5G jest oczywiście nieco na wyrost, niemniej T-Mobile określa swój Internet 5G Home Office jako zestaw typu FWA (Fixed Wireless Access), który zapewnia stałe, bezprzewodowe łącze internetowe.

Całość może być stosowana tam, gdzie nie ma technicznej możliwości podłączenia się do stałego internetu kablowego – na przykład na osiedlach na obrzeżach miasta, w odosobnionych domach lub kamienicach nieobjętych zasięgiem stacjonarnych operatorów. Siłą rzeczy jest to rozwiązanie uzależnione od dobrego zasięgu sieci mobilnej T-Mobile, chociaż niekoniecznie w 5G – LTE będzie się dobrze sprawdzało.

Zestaw może za to mniej się przydać w gospodarstwie położonym z daleka od infrastruktury operatora czy zagubionym wśród lasów domku letniskowym, choć nie jest to z góry przesądzone.

Internet 5G Home Office – jak wygląda oferta?

Jak podkreśla T-Mobile, jego nowa oferta jest „prawdziwie nielimitowana” – zarówno pod kątem prędkości, jak i ilości przesłanych danych. Można więc bez ograniczeń korzystać ze wszystkich usług w internecie, o ile zestaw pozostaje w zasięgu 500-metrowej strefy domowej, określanej podczas zawierania umowy. Poza tą strefą prędkość spada do 512 kb/s.

Umowa podpisywana jest na 24 miesiące, a gdy zawarta jest w salonie lub przez telefon wyjściowa cena wynosi 140 zł na miesiąc bez rabatów, 130 zł z rabatami (e-faktura i zgody marketingowe). Dodatkowy bonus przynosi opcja dla obecnych klientów T-Mobile, którzy mogą obniżyć miesięczną opłatę dzięki ofercie „Korzyści dla domu”. Opłata wyniesie wtedy 110 zł na miesiąc. Trzeba też doliczyć jednorazowy koszt routera - 9 zł.

Zestaw można przetestować, korzystając z opcji „Na próbę” przez 14 dni bez ponoszenia kosztów.

Co w zestawie?

W dużym pudełku znajduje się wiele różnych elementów, co w pierwszej chwili może nieco studzić zapał do montażu, ale tak naprawdę wszystko jest dosyć proste do zainstalowania i całość można uruchomić i w pełni przygotować do działania w kwadrans.

Najważniejszym elementem jest zewnętrzny moduł 5G Box ODU, który dostarcza sygnał od operatora. Drugie ważne urządzenie to wewnętrzny router 5G Box IDU, który z kolei przekazuje sygnał Wi-Fi do wnętrza mieszkania.

Inne istotne elementy to adapter PoE z zasilaczem, który dostarczy energię i sygnał do ODU, 12-metrowy, płaski kabel Ethernet, zasilacz do routera i jeszcze dwa krótkie kable Ethernet. Pozostałe elementy – zaciski, wkręty, kołki rozporowe itd. - służą do montażu, jednak nie trzeba ich wykorzystywać wszystkich – to zależy od sposobu instalacji.





