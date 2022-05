Play: internet domowy do 1 Gb/s przez pół roku bez opłat

Play startuje z nową promocją dla obecnych i nowych klientów. Operator proponuje internet domowy 600 Mb/s oraz 1 Gb/s na specjalnych zasadach – 6 miesięcy za 0 zł. Jednocześnie przedłużona zostaje promocja na PLAY NOW TV z Viaplay i CANAL+ online.

Od dzisiaj w Play, przy zakupie internetu stacjonarnego o prędkości 600 Mb/s lub światłowodowego o prędkości 600 Mb/s lub 1 Gb/s i wybraniu oferty na 24 miesiące, każdy klient otrzymuje rabat, dzięki któremu nie ponosi kosztów za wybrany pakiet przez pierwsze sześć miesięcy. Rabat naliczany jest automatycznie, a skorzystać z niego mogą zarówno osoby, które posiadają już usługi w Play, jak również nowi klienci.

Abonament za internet stacjonarny 600 Mb/s w Play dla obecnych klientów to 50 zł. Po uwzględnieniu przyznawanego na pół roku rabatu średnia cena za usługę zmniejsza się do 39 zł miesięcznie. Z kolei abonament za internet światłowodowy o prędkościach 600 Mb/s oraz 1 Gb/s wynosi odpowiednio 75 zł i 90 zł.

Osoby, które nie są klientami Play, również mogą skorzystać z tej promocji, natomiast ceny abonamentów za dostęp do sieci zaczynają się od 60 zł miesięcznie.

W obydwu ofertach Play udostępnia swoim użytkownikom routery. W przypadku internetu stacjonarnego jest to Technicolor CGA2121, natomiast w ofercie światłowodowej – router Huawei K562 z Wi-Fi 6, zapewniający możliwość podłączenia nawet 64 urządzeń jednocześnie.

W momencie aktywacji usługi obowiązuje jednorazowa opłata za instalację w kwocie 50 zł.

Przedłużona promocja w PLAY NOW TV

Operator przygotował również niespodziankę – promocja obejmująca internet z telewizją PLAY NOW TV, a do tego dostęp do Viaplay i CANAL+ online zostaje przedłużona. Zestaw internetu stacjonarnego wraz z telewizją i dostępem do platform VOD można otrzymać w cenie od 50 zł miesięcznie. W ramach tego pakietu klient otrzymuje dostęp do serwisu CANAL+ online przez pół roku od Play oraz Viaplay w cenie abonamentu na 24 miesiące.

