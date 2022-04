Play: smartfony 5G w ratach 0% i z płatnością dopiero za 6 miesięcy

Play ma nową ofertę dla osób, które poszukują telefonu 5G za niewielką kwotę, a do tego dostępnego w dogodnych warunkach finansowania. Operator proponuje m.in. odroczenie płatności na 6 miesięcy i raty 0%.

Play przygotował specjalną promocję dla osób, które szukają nowego telefonu 5G na dogodnych warunkach. Każdy, kto zdecyduje się na abonament głosowy oraz jeden z wybranych smartfonów, może opłacić go w formie wygodnych rat 0%.

Płatność może zostać rozłożona na dowolny czas między 28 a 36 miesięcy, a dodatkowo również wysokość opłaty na start może zostać ustalona dowolnie. Dzięki temu każdy użytkownik określi tę kwotę według swoich potrzeb.

W sumie więc klient może samodzielnie określić długość rat, opłatę na start oraz wysokość miesięcznej raty za urządzenie tak, aby łączna kwota odpowiadała wartości wybranego smartfonu, a jednocześnie płatności zostały rozłożone w najwygodniejszy dla niego sposób.

Rata dopiero po sześciu miesiącach

Play proponuje dodatkowo kolejne udogodnienie – rata za smartfon zostanie naliczona dopiero po sześciu miesiącach. Dzięki temu użytkownicy zaczną spłacać telefon dopiero po wakacjach. Do tego czasu klient ponosi jedynie opłatę na start oraz za wybrany abonament.

A jakie urządzenia są do wyboru? W ofercie dostępne są najnowsze smartfony, które kuszą obiecującymi aparatami, niezła specyfikacją, mają też oczywiście modem 5G, dzięki któremu umożliwiają dostęp do sieci najnowszej generacji. Do wyboru dostępne są m.in. modele:

Aby skorzystać z korzystnych rat 0% na wybrany smartfon, wystarczy zdecydować się na jedną z ofert głosowych – S, S+, M, L lub HOMEBOX zawierających pakiety internetu, nielimitowane rozmowy oraz SMS-y, a także dostęp do kanałów telewizji PLAY NOW.

Więcej informacji na temat oferty można znaleźć na stronie play.pl oraz w salonach Play.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play