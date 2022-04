Play znowu zwiększył zasięg fioletowego LTE. O jakie miejscowości?

Na mapie zasięgu sieci LTE Play ciągle pojawiają się nowe miejscowości. Ich liczba na koniec marca 2022 roku wyniosła 2890 miejscowości o ponad tysiącu mieszkańców, w tym 402 miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Z technologii LTE Ultra w Play można było z kolei korzystać w 2481 miejscowościach (1000+), w tym 399 miast (10000+).

Pora na regularny wpis o nowych miejscowościach, których mieszkańcy mogą cieszyć się dostępem do szybkiego internetu. Lista miejscowości za marzec jest dość obszerna i znajdziecie ją tradycyjnie na końcu wpisu.

I w ramach przypomnienia – jeśli nie znajdziecie na liście swojego województwa to wcale nie oznacza to, że nie pracujemy nad siecią w danym regionie. Co to to nie. Na listach znajdują się tylko miejscowości, które nie były objęte zasięgiem szybkiego internetu, a w ostatnim czasie się pojawił.