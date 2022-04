Play MIX teraz nawet przez 6 miesięcy za darmo

Play przygotował wiosenną promocję dla osób, które zdecydują się skorzystać z fioletowych ofert MIX ze smartfonem. Promocja obowiązuje również przy zakupie zestawu Junior BOX.

Play MIX za darmo nawet przez 6 miesięcy

Od 22 kwietnia 2022 roku obowiązuje promocja, w ramach której osoby, które przeniosą swój numer od innego operatora do ofert MIX Elastyczny L lub Mix Elastyczny L Extra lub przedłużą umowę telefonicznie, mogą otrzymać 6 miesięcy doładowań kontraktowych za darmo. Z kolei osoby wybierające ofertę MIX L lub MIX L Extra mogą liczyć na 3 doładowania gratis, natomiast podpisujący nową umowę (nowy numer) w wybranych taryfach otrzymają darmowy miesiąc (doładowanie kontraktowe) na korzystanie z usług.

Do oferty MIX Play poleca między innymi smartfony Oppo A16 i Realme C31.

Junior BOX i pół roku bez opłat

Promocja w Play MIX obowiązuje również przy wyborze zestawu Junior BOX. Aby otrzymać 6 miesięcy doładowań kontraktowych gratis, wystarczy przenieść swój numer do Play i wybrać ofertę MIX Elastyczny L lub MIX Elastyczny L Extra z dowolnym smartfonem.

Junior BOX może stanowić idealny zestaw dla młodego pasjonata nowych technologii. W pakiecie do wyboru jest jeden z dostępnych smartfonów, takich na przykład jak Realme C35 czy Motorola Moto G31, oraz specjalny prezent – smartwatch Maxcom FW35 Aurum lub słuchawki bezprzewodowe Moto Buds Chargé do wyboru. Korzystając z oferty Junior BOX otrzymujemy również dostęp do Akademii Team Play, czyli platformy platformy pełnej treści, które powinny być interesujące dla dziecka.

100 GB na social media za darmo

Na użytkowników, którzy przedłużą lub podpiszą nową umowę w ofertach MIX L, MIX L Extra, MIX Elastyczny L lub MIX Elastyczny L Extra otrzyma w ramach promocji 100 GB do wykorzystania na kanały społecznościowe (YouTube, TikTok, Instagram, Messenger, Facebook i inne) na okres 90 dni.

Inne prezenty w Play MIX

Decydując się na jedną z powyższych ofert, klienci otrzymają również możliwość skorzystania z dwóch dodatkowych rozwiązań. W wybranych ofertach użytkownicy mogą włączyć usługę Naprawa Wyświetlacza za dodatkową opłatą 1 zł. W jej ramach otrzymają 2 lata dodatkowego zabezpieczenia swojego smartfonu. W ramach usługi operator oferuje naprawę wyświetlacza razem z obudową, przyciskami oraz aparatem.

W trosce o najmłodszych użytkowników sieci Play udostępnia również usługę Bezpieczna Rodzina na miesiąc bez opłat. Dzięki niej rodzice mogą na przykład sprawdzać na mapie miejsce pobytu dziecka, blokować niedostosowane do wieku treści w Internecie lub określać limity czasu i listę aplikacji, z których dziecko może korzystać.

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć na stronie play.pl.

