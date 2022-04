Za darmo Nawigacja T-Mobile na 60 dni. Do kiedy odebrać prezent?

Zbliża się majówka i czas częstszych wyjazdów w Polskę. Z myślą o tym T-Mobile rozdaje za darmo dostęp do swojej nawigacji – na 60 dni. Można więc korzystać z niej prawie do wakacji.

W nowej odsłonie akcji „Dobrze, że jesteś”, czyli dawnego Happy Fridays, magentowy operator przygotował promocję, dzięki której można bezpłatnie skorzystać z usługi Nawigacja T-Mobile – Mapy Polski przez 60 dni. Prezent można odebrać od 22 do 26 kwietnia w aplikacji „Mój T‑Mobile” lub „Nawigacja T-Mobile”.

Nawigacja T-Mobile to magentowa odmiana dobrze znanej aplikacji i usługi NaviExpert. Jest to nawigacja on-line, która na bieżąco pobiera aktualne mapy, zbiera informacje o sytuacji na drogach (korki, wypadki, remonty, objazdy) i na tej podstawie wytycza optymalną trasę, pozwalającą szybciej dotrzeć do celu. Ważną częścią nawigacji jest też społecznościowa funkcja CB, dzięki której kierowcy wysyłają dla innych ostrzeżenia, co pozwala uniknąć mandatów lub niebezpieczeństw.

Jak odebrać darmową Nawigację T-Mobile?

Promocyjny dostęp do Nawigacji T-Mobile można aktywować między 22 a 26 kwietnia na dwa sposoby: użytkownicy taryf postpaid (T, Rodzina) i MIX (Frii Mix) mogą uczynić to w aplikacji „Mój T-Mobile”, zaś użytkownicy taryfy prepaid (Frii, GO!) dokonają aktywacji w aplikacji „Nawigacja T-Mobile”.

Bonus nie będzie natomiast dostępny dla użytkowników, którzy w chwili aktywacji pakietu promocyjnego mają już włączoną usługę „NaviExpert w T-Mobile” lub „Nawigację T-Mobile” w opcji Mapy Polski lub Mapy Europy, oraz osób, które skorzystały z wersji „Try” usługi w ciągu ostatniego roku.

Po upływie bezpłatnego okresu dostęp do pakietu promocyjnego przedłuży się automatycznie i pobrana zostanie opłata w wysokości 12 zł – dla klientów abonamentowych za 30-dniowy dostęp lub 3 zł – dla klientów T-Mobile Na Kartę oraz T-Mobile MIX za 7-dniowy dostęp.

Dostęp do usługi można dezaktywować w każdym momencie na kilka sposobów:

