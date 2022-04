W T-Mobile wiosna nie ma ograniczeń. Zobacz, co możesz dostać na rok za darmo

T-Mobile przygotował nową wiosenną promocję. Magentowa wiosna bez ograniczeń to drugi nielimitowany abonement lub Internet do domu za darmo przez cały rok.

T-Mobile ma w swojej ofercie dwa abonamenty z nielimitowanym Internetem. W taryfie M Nielimitowana za 65 zł miesięcznie bez ograniczeń jest ilość przesłanych danych, natomiast w taryfie L Nielimitowana za 85 zł miesięcznie bez limitu jest zarówno ilość przesłanych danych, jak i prędkość. Do tego w zestawie otrzymujemy nieograniczone połączenia głosowe oraz SMS-y i MMS-y, a także dodatki, takie jak Rozrywka Uwolniona czy rabat na telefon (odpowiednio 200 lub 300 zł).

Internet bez ograniczeń na koszt T-Mobile

Do każdego z wymienionych wyżej abonamentów można dobrać kolejną usługę – a w zasadzie dowolną ich liczbę. Może to być abonament z urządzeniem – wtedy T‑Mobile bierze na siebie opłaty za usługę przez 12 miesięcy lub wariant bez urządzenia z 6-cioma miesiącami bez opłat. Promocja z urządzeniem może się opłacić – oprócz nawet 780 zł dodatkowych oszczędności przy taryfie M Nielimitowana, otrzymujemy rabat na smartfon lub inny sprzęt na raty 0% w wysokości do 400 zł (wybierając dwie oferty tego samego dnia).

Po okresie bezpłatnym, cena dodatkowego abonamentu wynosi 45 zł miesięcznie w przypadku taryfy M Nielimitowana lub 65 zł miesięcznie w taryfie L Nielimitowana. Opłaty uwzględniają ulgę za zgody marketingowe i e-fakturę. Więcej szczegółów w regulaminie dla oferty z urządzeniem i regulaminie dla oferty bez urządzenia.

Drugą opcją do wyboru jest usługa Internetu światłowodowego, w ramach której również możemy liczyć na rok abonamentu za darmo. W ramach promocji można wybrać dowolną z dostępnych prędkości światłowodu: do 300 Mb/s, do 600 Mb/s lub do 900 Mb/s. Później cena abonamentu wynosi odpowiednio 40 zł, 50 zł lub 70 zł miesięcznie (uwzględniając rabaty za zgody marketingowe i e-fakturę). Przez pierwsze 12 miesięcy nie będą doliczane również opłaty obowiązujące w budynkach o wyższych kosztach przyłączenia, takich jak na przykład domy jednorodzinne.

Trzeci wariant – dla osób, które nie mają dostępu do światłowodu – to mobilny Internet domowy bez limitu danych, który można mieć za darmo na 3 miesiące. W ramach oferty klienci mogą wybrać ofertę z Internetem bez limitu danych w prędkości do 30 Mb/s. 60 Mb/s lub 90 Mb/s lub bez limitu prędkości z anteną zewnętrzną. Po bezpłatnym okresie za Internet domowy z ograniczoną prędkością zapłacimy odpowiednio 40 zł, 50 zł lub 70 zł miesięcznie, natomiast ceny czterech opcji Internetu domowego z anteną wynoszą odpowiednio 60 zł, 70 zł, 90 zł i 110 zł miesięcznie. Te ceny także zawierają ulgę za zgody marketingowe i e-fakturę.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl.

