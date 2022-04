T-Mobile przygotował kolejną promocję z cyklu Dobrze, że jesteś dla swoich klientów indywidualnych. Na czas zbliżających się świąt oraz majówki można zyskać promocyjny dostęp do serwisu CDA Premium.

Filmy komediowe, historyczne, przygodowe, sensacyjne, dokumentalne, dla młodzieży czy animacje dla dzieci – to wszystko można znaleźć w serwisie CDA Premium. Na widzów czeka tam ponad 10 tysięcy produkcji filmowych i bajek, więc prawdopodobnie każdy zdoła tam wybrać coś dla siebie, a przy okazji zachęci innych domowników do poznania nowego repertuaru. By było to łatwiejsze, T‑Mobile rozdaje dostęp do CDA Premium oraz 35 kanałów telewizyjnych w cenie 4,99 zł za 30 dni.

CDA Premium w T-Mobile – jak skorzystać?

Aby aktywować promocyjny dostęp do CDA Premium, wystarczy między 13 i 19 kwietnia 2022 roku zalogować się do aplikacji Mój T‑Mobile, a następnie kliknąć w udostępniony tam link do usługi. Z promocyjnej oferty mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy serwisu CDA, jak i ci, którzy już posiadają tam kontro, ale do tej pory nie aktywowali usługi CDA Premium. Dotychczasowi klienci będą musieli także skorzystać z nowej metody płatności, której wcześniej nie używali w tym serwisie. Z promocji mogą skorzystać zarówno abonamentowi klienci T‑Mobile (T, T DATA, Rodzina), jak i posiadacze oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

Po upływie okresu promocyjnego (30 dni) dostęp do usługi zostanie przedłużony automatycznie i pobrana będzie opłata w wysokości 23,99zł za miesiąc (w przypadku wyboru metody płatności kartą) lub 27,99 zł (w przypadku wyboru metody płatności „Zapłać z T‑Mobile”). Dostęp do usługi można dezaktywować w każdym momencie, wysyłając SMS o treści STOP CDA na numer 80555 lub klikając w przycisk „Anuluj subskrypcję” w profilu użytkownika tego serwisu.

Źródło zdjęć: Telepolis, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile