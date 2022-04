T-Mobile: kup smartfon z nielimitowanym Internetem 5G, a drugi dostaniesz gratis

T-Mobile przygotował nową, wiosenną promocję. Kupując abonament z nielimitowanym Internetem 5G (taryfa M Nielimitowana lub L Nielimitowana) oraz smartfonem u magentowego operatora, drugie urządzenie można otrzymać w prezencie.

Do czego może się przydać drugi telefon? Można go użyć do celów służbowych lub na przykład obdarować nim bliską osobę. Wybór zależy tylko od klienta T-Mobile Polska, który zdecyduje się skorzystać z wiosennej oferty promocyjnej. W jej ramach wybierając jedną z ofert z nielimitowanym Internetem 5G w smartfonie, drugi smartfon można otrzymać za darmo.

Drugi smartfon w prezencie

Magentowy operator przygotował dwa zestawy z dwoma smartfonami każdy. W jednym z nich znajduje się Samsung Galaxy S21 FE 5G z ekranem AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, dzięki któremu wyświetlane treści powinny zawsze być wyraźne i płynne. Urządzenie jest też odporne na działanie wody i pyłów, zgodnie z normą IP68. Jest to również bardzo wydajny smartfon, oferujący wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych. Klienci, którzy zdecydują się na ten model, otrzymają dodatkowo smartfon Samsung Galaxy A13 z baterią 5000 mAh.

Drugi zestaw składa się z debiutującego niedawno na polskim rynku smartfonu Xiaomi 12, wyposażonego we flagowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 i szybkie ładowanie 67 W. To oczywiście nie wszystkie zalety tego urządzenia. Osoby, które postawią na ten model, otrzymają bezpłatnie smartfon Xiaomi Redmi 9AT z baterią 5000 mAh.

Internet bez ograniczeń

Oba promocyjne zestawy urządzeń dostępne są z ofertami abonamentowymi T‑Mobile „L Nielimitowana” za 85 zł miesięcznie oraz „M Nielimitowana” w cenie 65 zł miesięcznie. Obydwa warianty obejmują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Dodatkowo użytkownicy mogą liczyć na nieograniczony żadnym pakietem Internet 5G w prędkości do 30 Mb/s w wariancie M oraz bez ograniczeń prędkości w wariancie L.

Do tego dochodzi bonus w postaci możliwości bezpłatnego korzystania z usługi Rozrywka Uwolniona, gwarantującej dostęp do różnych platform streamingowych. Bezpłatny dostęp obowiązuje przez 6 miesięcy w ofercie „M Nielimitowana” i 12 miesięcy w taryfie „L Nielimitowana”. Abonenci otrzymują również zniżki na smartfon.

