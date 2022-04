T-Mobile daje 555 GB na start w Heyah na kartę

T-Mobile przygotował wiosenną promocję dla użytkowników oferty Heyah na kartę. Od 1 kwietnia osoby korzystające z taryfy Dniówka z nielimitowanymi połączeniami, SMS-ami, MMS-ami, pakietem Internetu i bezpłatnymi minutami do Ukrainy, mogą odebrać 500 GB w prezencie. Promocja łączy się z bonusem Gigabajty w Heyah za darmo, pozwalając pozwala zgarnąć łącznie 555 GB w ofercie za 35 zł miesięcznie.

555 GB można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Taki limit transferu nie powinien się jednak zbyt szybko wyczerpać niezależnie od tego, ile spraw mamy do załatwienia, rozmów do przeprowadzenia, artykułów do przeczytania czy filmów do obejrzenia. Dodatkowe gigabajty można łatwo aktywować za pomocą aplikacji Moja Heyah.

Jak zgarnąć 555 GB w Heyah na kartę?

T-Mobile przygotował bonus głównie z myślą o osobach, które na co dzień kontaktują się z bliskimi po drugiej stronie polsko-ukraińskiej granicy. Mogą go otrzymać posiadacze ofert Heyah na kartę w taryfie „Dniówka” z bezpłatnymi minutami do Ukrainy. W jednej z nich znajdziemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, 20 GB oraz 2000 minut do ukraińskiej sieci Vodafone i 200 minut do ukraińskiej sieci Kyivstar w cenie 35 zł na 30 dni. W drugiej analogiczny zestaw, ale z pakietem 30 GB oraz 3000 minut do Ukrainy do sieci Vodafone i 300 minut do sieci Kyivstar kosztuje 45 zł na 30 dni. Korzystając z jednego z tych wariantów, wystarczy aktywować promocję w aplikacji, by otrzymać 500 GB na 30 dni.

Należy do niej doliczyć także bonusowe gigabajty, które można otrzymać w ramach promocji „Gigabajty od Heyah za darmo”. I tak – zasilając konto kwotą 35 zł w aplikacji Moja Heyah lub www.doladuj.heyah.pl, klienci otrzymają dodatkowe 35 GB. Natomiast doładowując numer za 45 zł, mogą liczyć na bonusowe 40 GB. W sumie oferta za 35 zł pozwala więc zgarnąć 555 GB, z kolei ta dostępna w kwocie 45 zł – 570 GB.

„500 GB na start” to usługa jednorazowa i można ją aktywować do 30 kwietnia 2022 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile