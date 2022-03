T-Mobile – 1200 GB internetu z bonusem w sklepie sieci Żabka

T-Mobile rusza z kolejną akcją, która ma zachęcić do korzystania z oferty na kartę z 1200 GB internetu. Operator będzie przekonywał do jej wyboru wraz z siecią sklepów Żabka, która przygotowała specjalny bonus.

Od 30 marca osoby, które kupują dowolny starter T-Mobile na kartę w jednym ze sklepów sieci Żabka, otrzymują dodatkowo bon uprawniający do... odbioru hot-doga. Sam starter zaś to okazja na skorzystanie z oferty, która pozwala na zgarnięcie łącznie 1200 ekstra gigabajtów do wykorzystania przez 365 dni. Promocja z bonem trwa do 26 kwietnia. Na wybór hot-doga jest jednak więcej czasu – bon jest ważny do 30 kwietnia.

Dodatkowo klienci, wybierając starter T-Mobile, mogą aktywować w aplikacji „Mój T-Mobile” najnowszą promocję „Rok Internetu za darmo” i zgarnąć w sumie 1200 GB przez cały rok.

Wystarczy doładować konto i włączyć jedną z ofert Bez limitów: „Bez limitu L” za 30 zł lub „Bez Limitu L+UA” za 35 zł bądź też „Bez limitu XL” za 39 zł, a następnie zlecić aktywację promocji „Rok Internetu za darmo” w aplikacji.

Pierwsza paczka bezpłatnych 100 gigabajtów w ramach tej promocji jest dostępna od razu po jej aktywacji, a kolejne 11 pakietów (każdy po 100 GB) w dniu odnowienia oferty „Bez limitu L” za 30 zł lub „Bez Limitu L+UA” za 35 zł, bądź też „Bez limitu XL” za 39 zł. Co więcej, niewykorzystane gigabajty z poprzedniego miesiąca kumulują się na koncie klienta.

Promocję, która dostępna jest w sieci sklepów Żabka, wspierać będzie spot reklamowy wyświetlany w TV. Kampania reklamowa prowadzona będzie także online, w radiu oraz w aplikacji mobilnej Żappka.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile