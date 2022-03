T-Mobile rozdaje zniżkę na małe AGD Philips

T-Mobile przygotował kolejną promocję z cyklu Dobrze że jesteś. Klienci indywidualni magentowego operatora mogą tym razem zgarnąć kod zniżkowy do 35% na małe AGD marki Philips.

T-Mobile przygotował nową odsłonę promocji „Dobrze, że jesteś” dla klientów indywidualnych – abonentów (T, T DATA, Rodzina) oraz użytkowników ofert MIX (Frii Mix) i na kartę (GO!, Frii). W aplikacji Mój T-Mobile czeka na nich cotygodniowy prezent, który tym razem przyda się w każdym domu. Otrzymać bowiem można do 35% zniżki na urządzenia marki Philips z kategorii małe AGD.

Jak odebrać prezent?

Unikalny kod rabatowy na urządzenia marki Philips (małe AGD) można odebrać w aplikacji Mój T-Mobile w dniach od 1 do 5 kwietnia 2022 roku (do końca dnia). Otrzymany kod można wykorzystać do 10 kwietnia tego roku, wybierając jeden ze sprzętów dostępnych pod tym adresem. Przy każdym produkcie podana jest cena detaliczna oraz cena z maksymalnym rabatem.

Aby zakupić wybrane urządzenie ze zniżką od T-Mobile, wystarczy wpisać pobrany kod po dodaniu produktu do koszyka. Zniżka dotyczy zakupu jednego sprzętu, a jego dostawa na terenie Polski jest bezpłatna.

