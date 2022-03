T-Mobile przedłuża wsparcie dla Ukrainy

T-Mobile chce zapewnić osobom z Ukrainy kontakt z najbliższymi bez względu na odległość. Z tego powodu magentowy operator przedłuża do końca kwietnia wsparcie związane z usługami takimi jak bezpłatne rozmowy międzynarodowe z Polski do Ukrainy, darmowe paczki gigabajtów oraz roaming z obniżonymi stawkami.

O tym, że słowa mają niezwykłą moc, wiemy od dawna – wyrażamy nimi uczucia, przekazujemy informacje, motywujemy do działania, dodajemy otuchy w trudnych chwilach. Ale właśnie teraz liczą się nie tylko słowa, ale i czyny, które podejmujemy na rzecz naszych wschodnich sąsiadów. Od początku wojny jesteśmy solidarni z Ukrainą i chcemy zapewnić jej obywatelom wsparcie, m.in. poprzez zapewnienie możliwie łatwego i bezpłatnego dostępu naszych usług telekomunikacyjnych.

– napisał T-Mobile w komunikacie

Bezpłatne i nielimitowane rozmowy międzynarodowe

Klienci indywidualni T‑Mobile (abonament, T‑Mobile na kartę, Heyah na kartę i MIX) oraz biznesowi (taryfy Magenta Biznes i Jump proFirma), którzy aktywowali już usługę nielimitowane połączenia i SMS-y międzynarodowe z Polski do Ukrainy (w przypadku użytkowników prepaid i MIX usługa ta została aktywowana automatycznie), mogą nadal bezpłatnie kontaktować się z przyjaciółmi i rodziną, którzy pozostali za naszą wschodnią granicą. Przedłużenie tej promocji do końca kwietnia nastąpi automatycznie. Z kolei osoby posiadające ofertę abonamentową, które wcześniej nie aktywowały tej opcji, nadal mogą to zrobić na jeden z trzech sposobów:

w aplikacji mobilnej Mój T Mobile ,

, wysyłając SMS o treści TAK na numer 80008 ,

, za pośrednictwem obsługi klienta pod numerem 602 960 200 (dla klientów na kartę) lub 602 900 000 (dla abonentów indywidualnych i biznesowych).

Roaming w Ukrainie z obniżonymi stawkami

Wraz z początkiem kwietnia osoby z abonamentem w T-Mobile (indywidualni – z taryfami T, Rodzina, Jump, biznesowi – z taryfami Magenta Biznes i JUMP proFirma) oraz użytkownicy T‑Mobile na kartę, Heyah na kartę i MIX na terenie Ukrainy będą korzystać z obniżonych stawek na usługi w roamingu w Ukrainie i z Ukrainy do Polski. Opłata za połączenie głosowe (wychodzące i przychodzące) wyniesie 0,99 zł za minutę (0,80 zł netto), natomiast SMS-y i MMS-y będą kosztowały po 0,20 zł (0,16 zł netto). Opłata za paczkę 1 GB Internetu mobilnego wyniesie 49 zł (39,84 zł netto).

Bezpłatne startery i pakiet pomocowy w ofercie na kartę

Przebywający w Polsce obywatele Ukrainy mogą również swobodnie korzystać z dostępu do Internetu mobilnego, a także kontaktować się z przyjaciółmi w naszym kraju dzięki bezpłatnym starterom T‑Mobile i Heyah, które od początku wojny wolontariusze operatora rozdają na granicy, punktach recepcyjnych oraz na dworcach PKP i PKS. Dotychczas udało się zrejestrować blisko 300 tysięcy takich kart.

Użytkownicy ofert T‑Mobile na kartę i Heyah na kartę (korzystający o taryfy GO! i Dniówka) od 1 kwietnia tego roku po aktywacji bezpłatnego startera otrzymają automatycznie pakiet 10 GB, 100 minut i 100 SMS-ów w Polsce. Będzie on ważny przez 30 dni. Pozostali klienci z Ukrainy, którzy aktywowali starter po 24 lutego 2022 roku, mogą włączyć usługę kodem lub SMS-em. Ponadto w dalszym ciągu T-Mobile przedłuża ważność kont Ukraińców korzystających z Heyah na kartę i T-Mobile na kartę o 100 dni. Wraz ze starterem klienci na granicach otrzymują od wolontariuszy również bezpłatnie voucher na pakiet 100 gigabajtów, przygotowany w języku ukraińskim, ważny przez 14 dni na terenie Polski.

Szczegółowy regulamin usług będzie dostępny od 1 kwietnia pod tym adresem.

