Netia ma specjalną ofertę dla Ukraińców

Netia przygotowała specjalną ofertę na nielimitowany dostęp do Internetu (do 1 Gb/s) oraz pakiety z telewizją na czas nieokreślony w cenach jak przy umowie na 24 miesiące. Powstała ona z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy przybyli do Polski po napaści Rosji na ich ojczyznę oraz osobach, które udostępniają im mieszkania.

Grupa Polsat Plus, której częścią jest Netia, bardzo angażuje się w pomoc uchodźcom z Ukrainy nie tylko poprzez szeroko zakrojone działania charytatywne, ale też specjalne oferty. Najnowszym tego przykładem jest oferta Netii z umowami na czas nieokreślony, do obsługi której uruchomiliśmy specjalną stronę internetową i infolinię.

– powiedział Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C, członek zarządu Netii

W ofercie „Netia dla Ukrainy” z umową na czas nieokreślony miesięczny abonament za nielimitowany dostęp do Internetu o prędkości do 300 Mb/s (lub innej, maksymalnej dla danej, nie-światłowodowej technologii dostępowej) kosztuje 50 zł miesięcznie (cena z rabatem za e-fakturę i zgody marketingowe). To kwota analogiczna do abonamentów w promocjach z umową na 24 miesiące (bez okresu darmowego na start). Łącza w technologiach światłowodowych można przyspieszyć do 500 Mb/s lub do 1 Gb/s, płacąc po tym abonament w wysokości odpowiednio 60 zł miesięcznie lub 70 zł miesięcznie.

Dostępne w nowej ofercie są też wszystkie pakiety z telewizją (z umową na czas nieokreślony), oferowane na zasadach analogicznych jak w ofertach Netii z umową na czas określony. Można kupić między innymi zestaw złożony z Internetu do 300 Mb/s z telewizyjnym pakietem S (77 kanałów TV, w tym kanał Ukraina 24 na pozycji 197) w cenie Internetu solo (50 zł). Do Internetu i pakietów z usługami telewizyjnymi można też dokupić HBO Max w cenie 20 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc gratis), stały adres IP (10 zł miesięcznie), a także nielimitowany telefon stacjonarny (połączenia krajowe, stacjonarne w UE, stacjonarne i mobilne z USA i Kanadą) za 10 zł miesięcznie.

Opłata aktywacyjna dla usługi dostępu do Internetu wynosi 79 zł i obejmuje dzierżawę routera Wi-Fi, który pozwala na wykorzystanie, również bezprzewodowo, pełni możliwości wykupionej przez abonenta usługi internetowej. Aktywacja usługi telewizyjnej i udostępnienie multimedialnego dekodera Netia Player kosztuje łącznie 2 zł. Aktywacja każdej z usług telefonicznych kosztuje 9 zł.

Szczegółowe informacje na temat oferty „Netia dla Ukrainy” dostępne są na stronie www.netia.pl/pl/netia-dla-ukrainy oraz pod specjalnym numerem infolinii +48 22 358 15 25.

