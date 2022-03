Więcej darmowych gigabajtów niż za awans do mundialu. Orange rozdaje internet

Orange nie żałuje ostatnio darmowych gigabajtów. Wczoraj operator dał zgrabną paczuszkę za wygraną polskiej reprezentacji piłkarskiej i awans do MŚ w Katarze, dziś jako co środę ma nowy bonus – i tym razem jest to jeszcze więcej internetu.

Po wczorajszej wygranej polskiej drużyny i awansie do Mistrzostw Świata w Katarze Orange dał 9 GB – nawet nie za same gole, ale za zaklasyfikowanie się na mundialowe rozgrywki. Tę paczkę wciąż można dziś odebrać do późnych godzin wieczornych, ale jednocześnie w aplikacji „Mój Orange” czeka nowy prezent – jeszcze większa paczka darmowego internetu.

Zobacz: Orange: odbierz gigabajty za gole. Ile dostaniesz za awans do Mistrzostw Świata w Katarze?

Orange daje darmowe 15 GB

Dziś klienci usług abonamentowych w Orange mogą odebrać w aplikacji „Mój Orange” paczkę z 15 GB internetu. Jak zawsze niespodzianka czeka w zakładce „dla Ciebie” – do odebrania wystarczą dwa kliki. Dodatkowy transfer danych można wykorzystać na dowolne cele, na terenie Polski. Pakiet zachowuje ważność do końca aktualnego cyklu rozliczeniowego.

Bonus można odebrać od dziś do przyszłego wtorku, 5 kwietnia. Okazja obejmuje klientów usług abonamentowych Orange – a co z użytkownikami ofert na kartę? Niestety, tu nic się nie zmieniło, a paczka 15 GB przechodzi im koło nosa.

Zobacz: Orange na kartę: dłuższy okres na odbieranie połączeń po doładowaniu

Zobacz: Orange znów daje paczkę 100 GB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł.