Orange zapłaci trzy raty za smartfon i daje więcej gigabajtów

Orange wchodzi z nową ofertą. Od dziś zapłaci za klienta trzy pierwsze raty za smartfon. Jednocześnie operator proponuje odkup starszego urządzenia i daje więcej gigabajtów w abonamentach komórkowych.

Oferta trzech pierwszych rat za 0 zł dotyczy zakupu wybranych smartfonów w mobilnych Planach 60 i 80 oraz Orange Love Standard, Extra i Premium z umową na 24 miesiące. Oferta obowiązuje także ze wszystkimi wariantami Planów Firmowych oraz Orange Love dla Firm. Mogą z niej skorzystać nowi klienci oraz przedłużający swoje umowy.

Na klientów indywidualnych czekają nowości: Samsung Galaxy A53 5G 128 GB oraz Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128 GB. Promocja nie obejmuje zestawów np. dwóch telefonów czy telefonu ze słuchawkami. Oferta obowiązuje do 22 maja lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły tutaj: https://www.orange.pl/lp/3raty-za-0zl-z-abonamentem.

Na wiosnę Orange przygotował ofertę także innych smartfonów. Operator poleca m.in. Oppo A54 5G za 35 zł miesięcznie, Xiaomi Redmi Note 10 5G za 38 zł miesięcznie czy Mototolę moto g50 5G za 25 zł miesięcznie. Wszystkie z Planem 60.

Przedsiębiorcom Orange proponuje m.in.: Samsunga Galaxy A53 6/128 GB za 65 zł miesięcznie + VAT z Planem Firmowym M, Xiaomi Redmi Note 11 4/128 GB za 33 zł miesięcznie + VAT przy zakupie Planu Firmowego M, vivo V21 5G 8/128 GB za 38 zł miesięcznie + VAT z Planem Firmowym L oraz Oppo Reno6 5G 8/128 GB za 58 zł miesięcznie + VAT z Planem Firmowym XL.

Wszystkie smartfony oferowane w nowych ofertach Orange obsługują połączenia głosowe realizowane za pomocą VoLTE.

Zobacz: Więcej darmowych gigabajtów. Orange rozdaje internet

Odkup starych smartfonów w Orange

Orange zachęca też do programu odkupu nieużywanych smartfonów. Wystarczy przynieść stary telefon do salonu operatora – zostanie on wyceniony na miejscu, a klient otrzyma bon na zakup nowego urządzenia lub akcesoriów. Dzięki temu odzyska część jego wartości, a urządzenie dostanie szansę na drugie życie.

Wartość bonu zależy od stanu technicznego smartfonu. Klienci biznesowi mogą skorzystać z odkupu na takich samych zasadach. Mają także możliwość wystawienia faktury sprzedażowej za odkup telefonu. Stary telefon można też odsprzedać bez wychodzenia z domu – wystarczy wycenić urządzenie na stronie i wysłać bezpłatnie kurierem. W tej opcji środki za odkupiony telefon klient otrzyma przelewem na konto.

Orange zwiększa gigabajty

Orange obiecuje, że klienci kupujący abonament komórkowy dostaną jeszcze więcej GB, np. w planach #hello5G będzie to 60 GB w Planie 60, a w Planie 80 nawet 120 GB.

Operator rozszerza również dostęp do sieci 5G. Poza klientami planów #hello5G skorzystają teraz również klienci Planu 50 wraz z dodatkowym pakietem danych 10 GB za 5 zł miesięcznie. Możliwość uzyskają wszyscy klienci Planu 50 - obecni, nowi i przedłużający umowę. Aktywacja jest prosta – wystarczy wysyłać SMS-a o treści AKT 5G na numer 80060 lub zalogować się adresem email do Mój Orange (aplikacja lub strona).

Zobacz: Orange na kartę bez limitu i 131 GB za darmo

Zobacz: Orange rozdaje pieniądze w ofercie na kartę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange Polska