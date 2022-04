Plus i Polsat Box: łączenie usług opłaca się jeszcze bardziej

Plus i Polsat Box wprowadzają zmiany w programach smartDOM i smartFIRMA. Dzięki nim łączenie usług da jeszcze większe oszczędności.

Plus i Polsat Box mają w swojej ofercie programy smartDOM i smartFIRMA. Pozwalają one łączyć usługi dostępne pod obiema markami, co przekłada się na wygodę użytkowania oraz zarządzania rachunkami. Jednak najważniejszą zaletą, szczególnie w okresie wysokiej inflacji, jest możliwość zyskania wymiernych korzyści finansowych. Rabaty mogą sięgać nawet 25 zł miesięcznie dla jednej usługi i naliczane są przez cały okres trwania umowy.

Programy smartDOM i smartFIRMA to oszczędzanie długoterminowe zgodne z regułą im więcej wybierzesz, tym więcej zyskasz. Wśród usług dostępnych w programie są między innymi: abonament głosowy w Plusie, Internet mobilny oraz światłowodowy, telewizja satelitarna, kablowa IPTV i internetowa Polsat Box, telefon stacjonarny oraz prąd.

Zmiany w smartDOM i smartFIRMA

Od 12 kwietnia 2022 roku w programach smartDOM i smartFIRMA wprowadzone zostają między innymi następujące zmiany:

zwiększenie w smartDOM liczby rabatowanych usług telefonicznych do 6 , z czego cena 5 z nich może być obniżona do 1 zł/mies. przez rok ,

, z czego cena 5 z nich może być obniżona , zwiększenie w smartFIRMA liczby rabatowanych usług telefonicznych do 8 , z czego cena aż 7 z nich może być obniżona do 1 zł/mies. przez rok ,

, z czego cena aż 7 z nich może być obniżona , zwiększenie liczby rabatowanych usług Internetu do 3 oraz możliwość włączenia do programu smartDOM i smartFIRMA Internetu mobilnego i światłowodowego jednocześnie. W takiej konfiguracji ceny 2 usług Internetu mobilnego będą pomniejszone o 25 zł/mies., a Internet światłowodowy do 1 zł/mies. nawet przez cały rok.

