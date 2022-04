Plus wprowadza Pakiet All In. Ile zyskasz co miesiąc?

Plus ogłasza wprowadzenie nowego pakietu usług – All In. Dzięki niemu klienci mogą co miesiąc zaoszczędzić ponad 20 zł. Co dokładnie oferuje operator?

Pakiet All In to zestaw usług obejmujących Serwis Urządzenia Premium na uszkodzenia sprzętu, dostęp do aplikacji Ochrona Internetu i Tożsamości oraz do serwisu muzycznego TIDAL HiFi.

Koszt dostępu do tych trzech usług jest o ponad połowę niższy niż w przypadku zakupu każdej z nich osobno i wynosi 20 zł miesięcznie. W przypadku pojedynczego zakupu każdej aplikacji trzeba by było wysupłać 43 zł miesięcznie.

Pakiet All In mogą dokupić nowi oraz przedłużający umowę (na 24 miesiące) klienci indywidualni lub firmy przy wyborze abonamentu głosowego ze sprzętem.

Serwis Urządzenia Premium

Usługa umożliwia skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfonu zakupionego w sieci Plus, w przypadku np. zalania lub uszkodzenia wyświetlacza. Klient ma możliwość wykonania dwóch napraw w ciągu 24 miesięcy, jednak nie częściej niż raz w ciągu roku. Koszt pojedynczej naprawy nie może przekroczyć wartości naprawianego sprzętu. Na czas naprawy klient otrzymuje urządzenie zastępcze.

Ochrona Internetu i Tożsamości

Drugi element, usługi Ochrony Internetu i Tożsamości, to:

Ochrona Internetu chroni urządzenie przez przed wirusami oraz atakami hackerskimi, takimi jak np. zaszyfrowanie czy żądanie okupu. Aplikacja stale monitoruje urządzenie, nawet wtedy, gdy użytkownik z niego aktywnie nie korzysta. W ramach pakietu klient może wykorzystać jedną licencję na urządzenie.

chroni urządzenie przez przed wirusami oraz atakami hackerskimi, takimi jak np. zaszyfrowanie czy żądanie okupu. Aplikacja stale monitoruje urządzenie, nawet wtedy, gdy użytkownik z niego aktywnie nie korzysta. W ramach pakietu klient może wykorzystać jedną licencję na urządzenie. Ochrona Tożsamości umożliwia bezpieczne przechowywanie haseł, sprawdzanie ich siły, powtarzalności użycia, a także umożliwia generowanie silnych haseł. Za pomocą aplikacji klient może sprawdzić, czy nie zostały ujawnione jego dane osobowe, numery kart, hasła albo PIN-y. Użytkownik może skorzystać z jednej licencji na urządzenie oraz włączyć monitorowanie jednego adresu e-mail.

TIDAL HiFi

Popularny serwis muzyczny TIDAL oferuje ponad 80 milionów utworów muzycznych, a także wywiady z artystami, teledyski oraz podcasty, a to wszystko to bez reklam. Treści dostępne są w jakości Hi-Fi.

Więcej informacji na temat Pakietu All In znajduje się na stronie https://www.plus.pl/uslugi/all-in.

Źródło zdjęć: Plus

Źródło tekstu: Plus