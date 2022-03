Plush idzie po drugi milion. Już teraz odbierz swoje 100 GB!

Słyszeliście już, co się dzieje? Ofertę Plusha docenił już ponad milion zadowolonych użytkowników. I na tym nie koniec. Kiedy będą dwa miliony? Nie będziemy bawić się we wróżkę, za to powiemy Wam, co operator przygotował już teraz. Rozdaje gigabajty, ma też dobre oferty na smartfony ze słuchawkami za 1 zł. Ale to nie wszystko!

Plush ma już ponad 1 milion wiernych, zadowolonych klientów. To sporo, jak na markę, która powstawała jako niezobowiązująca oferta prepaid dla młodych ludzi i zdobywała użytkowników bez wielkiego rozgłosu, kusząc coraz ciekawszymi propozycjami. Zgadza się, przezabawny miś Plushak też miał w tym swój udział, ale za wyborem marki przemawiają przede wszystkim jej zalety. Dziś Plush to wszechstronna oferta, która obejmuje nie tylko usługi na kartę, ale także abonament i plany internetowe. Jest się czym chwalić, jest co świętować.



Plush świętuje milion klientów

Z oferty Plush korzysta już ponad milion klientów i z tej okazji operator przygotował specjalne okazje. Po pierwsze rozdaje swoim wiernym użytkownikom miliony gigabajtów, po 100 GB na głowę. Tak bogata paczka czeka na obecnych, jak i nowych klientów oferty.

Nowi użytkownicy Pusha oraz ci, którzy przedłużają abonament w umowie na 24 miesiące, automatycznie otrzymają jednorazowy pakiet 100 GB, z którego będą mogli korzystać aż przez dwa lata.

oraz ci, którzy w umowie na 24 miesiące, automatycznie otrzymają jednorazowy pakiet 100 GB, z którego będą mogli korzystać aż przez dwa lata. Nowi klienci oferty Plush abonament – wybierający umowę na czas nieokreślony – oraz wszyscy dotychczasowi klienci Plush abonament będą mogli cieszyć się paczką, wysyłając bezpłatnego SMS-a na numer 80848, w treści wpisując MILION. W tym przypadku aktywowany zostanie pakiet 10 GB, który będzie się odnawiał przez kolejnych 10 miesięcy.

oferty Plush abonament – – oraz wszyscy dotychczasowi klienci Plush abonament będą mogli cieszyć się paczką, wysyłając bezpłatnego SMS-a na numer 80848, w treści wpisując MILION. W tym przypadku aktywowany zostanie pakiet 10 GB, który będzie się odnawiał przez kolejnych 10 miesięcy. Klientom korzystającym z Plush na Kartę lub Plush MIX , którzy mają włączony pakiet za minimum 25 zł, paczka 100 GB zostanie przydzielona za darmo na 30 dni. Żeby ją odebrać, również trzeba wysłać bezpłatnego SMS-a na numer 80848 o treści MILION, a do tego dać operatorowi zgody marketingowe.

, którzy mają włączony pakiet za minimum 25 zł, paczka 100 GB zostanie przydzielona za darmo na 30 dni. Żeby ją odebrać, również trzeba wysłać bezpłatnego SMS-a na numer 80848 o treści MILION, a do tego dać operatorowi zgody marketingowe. Użytkownicy oferty internetowej mogą liczyć na pakiet 10 GB, który będzie się odnawiał przez kolejnych 10 miesięcy. W sumie też 100 GB. Jak odbierać? Podobnie jak w poprzednich wariantach – wysyłając bezpłatnego SMS-a o treści MILION na numer 80848. Druga opcja to wykonanie połączenia na numer telefonu 601 102 601.

Chcesz więcej szczegółów? Zajrzyj tu: https://www.plushbezlimitu.pl/miliony.

Nie tylko gigabajty – wybierz smartfon, dostaniesz słuchawki

Cóż warte są darmowe gigabajty, jeżeli nie można z nich należycie skorzystać? Dla tych, którzy poszukują nowego smartfonu, Plush przygotował jeszcze dodatkową okazję – specjalne zestawy promocyjne z telefonami na raty 0%. Specjalnym bonusem są słuchawki, które można mieć już w prezencie za 1 zł!

Do wyboru są trzy zestawy:

motorola moto g51 5G + słuchawki MOTO XT220 za 1 zł

+ słuchawki za 1 zł Samsung Galaxy A22 5G 64 GB + Słuchawki IC100 za 1 zł

64 GB + Słuchawki za 1 zł realme C11 32GB + słuchawki realme Buds Q2 za 1 zł

W każdym z tych wariantów Plush proponuje płatności za telefon rozłożone na np. 36 rat (0%) wraz z abonamentem 25 zł, w umowie na 24 miesiące.

Miś Plushak po prostu rządzi!

Marka Plush wystartowała w 2014 roku. Jej operator, Plus, stworzył ją z myślą o młodych ludziach, którzy nie chcą się wiązać sztywnymi zobowiązaniami. Dlatego na początku zaoferował użytkownikom wyłącznie usługi na kartę. Wszystko w myśl hasła „bez konsekwencji”, bo Plush zapewnił pełną swobodę rozmów, SMS-ów i MMS-ów bez limitu. I te zasady obowiązują do dziś, chociaż z czasem pojawiła się tez opcja usług abonamentowych, a także oferta na internet 5G.

Oferta jest nie do pobicia, ale nie byłoby jej sukcesu, gdyby nie maskotka marki – Plushak. Zadziorny i przebojowy miś, będący bohaterem i twarzą Plsuha, w zabawny sposób przyciąga uwagę do kolejnych propozycji sieci. Dał się poznać jako „brat z innej matki” amerykańskiej gwiazdy rapu – Lil’a Wayne’a, udanie próbował też rapowania w akcji #hot16challenge. Występował jako zwariowany vloger, tajemniczy szef mafii, szalał na narciarskim stoku, jeździł na świni, rozbijał się drogimi autami, psocił, dokazywał, zawsze rozbawiał. Charakterku nie brakuje mu i dziś, więc na pewno jeszcze coś zmaluje.

Jak miś Plushak zdobył milion fanów?

Urok dokazującego misia Plushaka jest niezaprzeczalny, ale jego figle nie przyciągnęłyby ponad miliona fanów, gdyby nie solidna oferta. W Plushu możesz mieć abonament, możesz mieć kartę albo możesz wybrać opcję tylko na internet. Jest w czym wybierać. Miś naprawdę się postarał i ma coś dla każdego.

Plushowy abonament

W abonamencie Plush w każdym wariancie otrzymacie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich. A co z internetem? Oczywiście jest! W każdej opcji czeka solidna paczka gigabajtów – od 15 GB do 60 GB – która pozwala bez obaw buszować w internecie, a także dodatkowy pakiet na dane w roamingu w UE.

No i co ważne – Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp nie nabijają stanu konta, transfer danych jest bezpłatny! Plushowy abonament daje przy tym wiele swobody – można zawrzeć umowę na czas określony lub nieokreślony. W tym drugim wariancie można w każdej chwili zerwać umowę i wybrać… na przykład Plusha na kartę.

W sumie do wyboru w abonamencie Plush proponuje:

25 zł i umowa na czas nieokreślony : wszystko bez limitu, paczka 15 GB internetu, roaming UE 3,48 GB i bonus z bezpłatnymi serwisami społecznościowymi,

: wszystko bez limitu, paczka 15 GB internetu, roaming UE 3,48 GB i bonus z bezpłatnymi serwisami społecznościowymi, 25 zł i umowa na 24 miesiące : wszystko bez limitu, paczka 20 GB internetu, roaming 3,48 GB w UE, bonus z bezpłatnymi serwisami społecznościowymi, a do tego specjalna okazja dla przenoszących numer – nawet cztery miesiące za 0 zł.

: wszystko bez limitu, paczka 20 GB internetu, roaming 3,48 GB w UE, bonus z bezpłatnymi serwisami społecznościowymi, a do tego specjalna okazja dla przenoszących numer – nawet cztery miesiące za 0 zł. 30 zł i umowa na 24 miesiące – wszystko bez limitu, paczka 30 GB internetu, roaming 4,18 GB w UE, bonus z bezpłatnymi serwisami społecznościowymi plus okazja dla przenoszących numer – cztery miesiące za 0 zł.

– wszystko bez limitu, paczka 30 GB internetu, roaming 4,18 GB w UE, bonus z bezpłatnymi serwisami społecznościowymi plus okazja dla przenoszących numer – cztery miesiące za 0 zł. 50 zł i umowa na 24 miesiące – wszystko bez limitu, paczka 60 GB internetu, roaming 6,96 GB w UE, bonus z bezpłatnymi serwisami społecznościowymi plus okazja dla przenoszących numer – cztery miesiące za 0 zł.

Do tego oczywiście Plush dodaje 100 GB z okazji 1 mln klientów. Każdy wariant abonamentu można wybrać bez telefonu, a przy umowie na 24 miesiące Plus proponuje telefony do wyboru.

Plush w opcji na kartę

Tu zasady są proste – masz Plusha na kartę i za każde doładowanie dostajesz bonus na internet. Już za 5 zł czeka 2 GB na 5 dni. Za 10 zł - 4 GB na 10 dni, za 20 zł - 4 GB na 20 dni. W każdej z opcji doładowań dostęp do Facebooka nie zużywa transferu danych.

Bardziej opłaca się jednak wysupłać parę złotych więcej na większe doładowanie, minimum 25 zł, bo bonusów jest więcej. Wtedy nie tylko Facebook nie zużywa transferu, ale też Messenger, Instagram i WhatsApp, a do tego jest 10 GB na YouTube i TikToka. To już sporo, a bonusy za doładowania są sute: za 25 zł - 10 GB na 30 dni, za 50 zł - 25 GB na 90 dni, za 100 zł – 50 GB na 180 dni i najbogatsza opcja za 200 zł, gdy Plush daje 100 GB na 180 dni.

Żeby to wszystko działało, jak trzeba, warto się skusić na jeden z cyklicznych pakietów. W najlepszych opcjach zyskasz dzięki temu rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a do tego jeszcze więcej gigabajtów.

Najbardziej wymagający powinni wybrać 40 zł na 30 dni, bo tu poza paczką 20 GB internetu bonusem specjalnym jest dostęp do 5G. W opcji 30 zł na 30 dni paczka internetu ma 15 GB. W niższych wariantach od 10 do 25 zł na 30 dni wartością dodaną rozmowy bez limitu. Można je też wzbogacić o pakiety cykliczne z gigabajtami, np. 10 GB za 10 zł na 10 dni.

Mało? Można dostać 200 GB za darmo na 30 dni za zgody lub też specjalny bonus 100 GB na 30 dni bez żadnych warunków. I tu oczywiście dostępna jest kolejna okazja – 100 GB z okazji miliona klientów.

Plushowa oferta na internet

Miś Plushak ma także coś dla tych, którzy potrzebują tylko gigabajtów. Decydując się umowę na czas nieokreślony za 30 zł, użytkownik dostanie 40 GB na miesiąc – po pól roku paka wzrasta do 60 GB, a po roku – do 80 GB.

Druga opcja to 60 zł na miesiąc, wtedy można też korzystać z 5G. Oczywiście trzeba mieć odpowiedni sprzęt i być w zasięgu sieci 5G Plusa, która obejmuje już ponad 19 mln mieszkańców Polski. A ile gigabajtów? 200 GB na miesiąc. Do tego darmowy TIDAL w promocji.

Do obydwu ofert można dokupić dodatkowe paczki z GB i dobrać urządzenie – router, laptop albo smartfon.

Kim jest milion fanów Plusha?

Marka Plush startowała jako oferta dla młodych, ale jej zalety przyciągają wszystkich. Jak podaje sieć, najstarszy jej użytkownik ma 112 lat! Wśród klientów 45% stanowią kobiety, a 55% to mężczyźni. Przeważają fani Plusha w stolicy, chociaż nie brakuje ich w każdym zakątku Polski.

Użytkownicy Plusha w pełni czerpią z możliwości sieci. W 2021 roku wykorzystali niemal 74 PB danych, co można przeliczyć aż na 257 milionów filmików na YouTube. Robi wrażeni, co nie?

Klienci do utraty tchu korzystają też z nielimitowanych rozmów – rekordzista wygadał ponad 340 godzin. W ostatnie święta klienci Plusha wydzwonili w sumie 12,12 mln minut, a w Nowy Rok sieć połączyła prawie 2 mln osób.

A co z esemesami? Tu też jest nieźle – rekordzista odebrał w sieci 450 wiadomości, od 130 różnych osób. Plush pomaga miłości, nie ma dwóch zdań.

Jak to wszystko jest możliwe? Ano tak – to po prostu Plush!

Artykuł powstał we współpracy z Plushem.

