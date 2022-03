Plus Światłowód przez rok za 1 zł miesięcznie!

Plus wprowadza nową ofertę z Internetem światłowodowym. Nowi abonenci telefoniczni Plusa lub przedłużający umowę za łącze o przepustowości do 1 Gb/s zapłacą 1 zł miesięcznie przez cały rok.

21 marca 2021 roku zacznie obowiązywać nowa oferta Plus Światłowód, w ramach której za łącze o szybkości do 1 Gb/s zapłacimy 1 zł miesięcznie nawet przez rok. Promocja dotyczy usługi realizowanej w oparciu o infrastrukturę Netii w zabudowie wielorodzinnej. W innych przypadkach jest nieco drożej.

1 Gb/s za 1 zł miesięcznie przez rok

Osoby, które podpiszą z Plusem nową umowę na abonament telefoniczny lub przedłużą obecną za minimum 50 zł miesięcznie, mogą do tego dokupić Internet światłowodowy. Cena za łącze o przepustowości do 1 Gb/s wyniesie tylko złotówkę miesięcznie. Po roku abonament światłowodowy będzie wynosił 60 zł miesięcznie, z uwzględnieniem 10 zł rabatu smartDOM i 10 zł za e-fakturę.

1 Gb/s za 1 zł miesięcznie przez pół roku

Klienci, które nie posiadają innych produktów Plusa, również mogą wybrać Internet światłowodowy z prędkością do 1 Gb/s za 1 zł miesięcznie. W ich przypadku obniżona cena będzie obowiązywać przez 6 miesięcy.

Plus Światłowód na sieciach poza Netią

Opisane wyżej oferty dotyczą usługi Plus Światłowód realizowanej na infrastrukturze Netii. Z promocji mogą jednak skorzystać także osoby objęte zasięgiem sieci światłowodowej operatorów Inea, Nexera, Tauron oraz Orange w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej. W tym przypadku miesięczny abonament za Internet z prędkością do 1 Gb/s wyniesie 26 zł, również przez rok lub pół roku.

Od 21 marca tego roku Plus obniża opłaty abonamentowe o 10 zł dla wszystkich oferowanych prędkości Internetu światłowodowego na sieciach poza Netią. Oznacza to że, po okresie promocyjnym miesięczny abonament za światłowód z prędkością do 1 Gb/s będzie wynosił 85 zł miesięcznie, z uwzględnieniem 10 zł rabatu smartDOM i 10 zł za e-fakturę. W cenie abonamentu wszyscy klienci otrzymują router internetowy oraz dodatkową kartę SIM z dostępem do mobilnego Internetu Plusa z pakietem 5 GB.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Plus

Źródło tekstu: Plus