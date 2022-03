T-Mobile rozdaje kolejne rabaty. Tym razem coś dla miłośników sportu

T-Mobile przygotował nową promocję dla swoich klientów indywidualnych. Tym razem, w związku ze zbliżającym się ważnym meczem dla piłkarskiej reprezentacji Polski, jest to rabat na piłki nożne w sklepach R-GOL.

Za niecałe dwa tygodnie, 29 marca 2022 roku, na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się mecz barażowy reprezentacji Polski, w którym będziemy walczyli o udział w piłkarskich Mistrzostwach Świata 2022. O tym, z kim zmierzą się Biało-Czerwoni, zdecyduje wynik meczu Czechy - Szwecja. T-Mobile jest sponsorem polskiej reprezentacji, dlatego z tej okazji przygotował specjalną promocję dla tych klientów indywidualnych, którzy chcą mocniej poczuć sportowe emocje. Do zdobycia jest kod na 15-procentową zniżkę na wszystkie piłki nożne dostępne w sklepach R.GOL.

Jak skorzystać z oferty?

Kod zniżkowy będzie dostępny w aplikacji Mój T‑Mobile od 18 do 22 marca 2022 roku. Aby skorzystać z promocji, należy do 26 marca tego roku wpisać kod rabatowy w trakcie realizacji zamówienia na stronie R-GOL.com lub okazać go w sklepie stacjonarnym R-GOL. Pula produktów objętych promocją jest ograniczona, a zniżka łączy się z rabatami wynikającymi z przeceny.

Z oferty mogą skorzystać klienci abonamentowi T‑Mobile (T, T DATA, Rodzina), a także użytkownicy magentowej oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

Źródło zdjęć: Mikolaj Barbanell / Shutterstock.com, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile