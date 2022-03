Orange na kartę – dodatkowe 100 GB za doładowanie

Orange przygotował dla użytkowników swojej oferty na kartę dwudniową promocję 100 dni do Wakacji. W jej ramach za doładowanie konta można zgarnąć dodatkowe gigabajty.

Orange obliczył, że do wakacji zostało 100 dni. Z tej okazji pomarańczowy operator przygotował promocję „100 dni do Wakacji”, z której można skorzystać od 17 do 18 marca 2022 roku. Oferta jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników taryf Orange Free na Kartę, POP, YES, Zawsze Bez Limitu oraz IoT.

Jak zdobyć dodatkowe gigabajty?

Aby zdobyć dodatkowe gigabajty, należy doładować swój numer poprzez aplikację Mój Orange za minimum 10 zł. Darmowy pakiet 100 GB Internetu będzie ważny przez 30 dni.

Na jednym numerze można skorzystać z bonusu tylko raz. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie.

