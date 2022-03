Orange Polska przedłuża do końca marca obniżkę cen połączeń do Ukrainy, a także możliwość aktywowania darmowego pakietu 10 GB do wykorzystania w Polsce. Operator przygotował też kolejne specjalne akcje.

Zdaniem Orange, zaproponowany pakiet usługi pomoże pozostać w kontakcie z bliskimi, osobom z Ukrainy przebywającym w Polsce, ale także tym, którzy jadą z Polski do Ukrainy.

Przez kolejne trzy tygodnie, czyli do końca marca można korzystać z niższych o ponad 80 proc. cen połączeń do Ukrainy. Ułatwi to kontakt osobom, które są już w Polsce, z bliskimi przebywającymi w Ukrainie. Obniżka do 29 groszy za minutę, czyli do stawki jak za połączenie krajowe, dotyczy wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych Orange i nju na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe. Chodzi zarówno o oferty na kartę, jak i abonament, dla klientów indywidualnych i biznesowych, a także klientów nju mobile. Z tańszych rozmów można korzystać do 31 marca.

Do końca marca przedłużono także możliwość aktywacji dodatkowego, darmowego pakietu 10 GB, do wykorzystania przez 30 dni w Polsce. Jest to propozycja kierowana bezpośrednio do użytkowników narodowości ukraińskiej, którzy korzystają z usług Orange, Orange Flex oraz nju.

Zobacz: Orange: bez limitu z 150 GB internetu

Tańsza transmisja danych w roamingu, darmowe pakiety połączeń

Dla użytkowników usług na kartę operator obniżył opłaty za transmisję danych w roamingu na terenie Ukrainy do 0,01402 zł za 1 MB, czyli 14,36 zł za 1 GB. Jednocześnie, w przypadku klientów, którzy korzystają z pakietów internetowych, limit GB w Strefie 1 będzie dostępny również na terenie Ukrainy.

Klienci Orange narodowości ukraińskiej dzwoniący do swoich bliskich w ojczyźnie, otrzymują darmowy pakiet 200 minut na połączenia na Ukrainę w abonamencie. Dotyczy to klientów indywidualnych, posiadających abonamentów komórkowych od Orange. Pakiet zostanie włączony tym osobom automatycznie, można z niego korzystać przez 30 dni.

Orange wciąż rozdaje darmowe startery i pomaga w ich rejestracji – w punktach recepcyjnych na granicy, ale także na dworcach kolejowych w największych miastach Polski. Tam, gdzie pojawia się najwięcej rodzin z Ukrainy, min. W Warszawie, Krakowie, Zamościu, Przemyślu, Rzeszowie, Gdańsku czy Katowicach.

Łącznie od początku wojny aktywowanych zostało 120 tys. kart prepaid z ofertą przygotowaną dla Ukraińców: miesiąc bezpłatnych połączeń w Polsce (minuty, SMS, MMS), 100 minut do Ukrainy i 30 GB internetu.

Zobacz: Мобільний телефон для українців у Польщі - як його отримати?

Zobacz: Orange: dodatkowe stacje bazowe i darmowe Wi-Fi na granicy

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange Polska

Źródło tekstu: Orange Polska