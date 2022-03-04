мобільний телефон для українців у Польщі - як його отримати?



Польські мобільні оператори кинулися на допомогу Україні. Як скористатися пропозиціями?

Чотири найбільші мобільні оператори Польщі – Orange, Play, Plus та T-Mobile – пропонують громадянам України безкоштовні SIM-карти. Це дозволяє безкоштовно дзвонити в Україну, надсилати повідомлення та користуватися Інтернетом у Польщі.

Як отримати безкоштовну SIM-карту?

Польські оператори роздають безкоштовні картки на прикордонних переходах та пунктах збору, що діють у цьому районі, в т.ч. Медика, Дорогуська, Гребенна, Долгобичува, Зосина, Будомижа, Корчова та Перемишль. Їх також можна придбати в салонах у найбільших містах на ключових маршрутах, що ведуть з України в Польщу.

Однак не тільки там – ви можете розраховувати на допомогу операторів на станціях у найбільших містах Польщі (наприклад, у Варшаві, Познані, Лодзі), на розташованих там пунктах збору та в салонах операторів.

З реєстрацією вам допоможуть волонтери. Цей етап не можна пропустити. Все, що вам потрібно, це паспорт або вид на проживання.

Але що робити, якщо ви не можете отримати безкоштовну SIM-карту та зареєструвати її? Ми розповімо, як з цим боротися.

Orange

Безкоштовні SIM-карти Orange розповсюджуються в 33 місцях по всій Польщі. Це прикордонні переходи та приймальні, а також залізничні вокзали.

Ви отримаєте місяць безкоштовних послуг у Польщі (дзвінки та повідомлення), 100 хвилин в Україну та 30 ГБ інтернету. Співробітники допоможуть вам зареєструватися.

Якщо ви не отримали свою SIM-карту безкоштовно, ви можете придбати її за 5 злотих у продуктових магазинах чи на заправках. Ви знайдете 30 000 таких місць по всій Польщі.

Пам’ятайте, що реєстрація завжди потрібна. Потім просто вставте картку в телефон. Деталі: https://www.orange.pl/view/razem.

цифровий Orange Flex

Ви можете використовувати цифрову eSIM-карту Orange Flex замість звичайної - через додаток.

Ви отримаєте 100 хвилин дзвінків в Україну безкоштовно. Крім того, ви будете користуватися соціальними мережами, такими як Telegram і Viber, не витрачаючи свої дані.

Щоб скористатися пропозицією, ви повинні завантажити додаток Orange Flex. Потім потрібно сфотографувати своє посвідчення та зробити селфі. Ви можете використовувати свій паспорт.

Щоб активувати номер, вам знадобиться смартфон, SIM-карта або телефон з підтримкою eSIM, документ, що посвідчує особу, та платіжна картка.

Під час реєстрації ви можете вибрати віртуальну eSIM-карту. Якщо телефон не підтримує його, залишається традиційна SIM-карта Orange Flex. Забрати можна безкоштовно в будь-якому салоні. Якщо у вас вже є нічліг, ви можете скористатися безкоштовною кур’єрською доставкою.

Нарешті, введіть промо-код UKRAINA. Пропозиція діє до 31 березня. Деталі: https://flex.orange.pl/uk.

PLAY

У Play також є безкоштовна пропозиція для українців. Безкоштовні SIM-карти можна отримати в 33 місцях. Безпосередньо на кордоні та у великих містах (Варшава, Вроцлав, Лодзь, Торунь, Щецин) на вокзалах. Повний список: https://www.play.pl/nowy/kampania/dla-ukrainy/ua.

Волонтери 80 Play дозволяють негайно зареєструвати свого стартера. Також у Play є гаряча лінія з україномовними консультантами – номер 577 380 380.

Якщо ви не отримуєте SIM-карту безкоштовно, ви можете придбати її за 5 злотих у салонах чи кіосках (Ruch, InMedio, Kolporter). SIM-картки також можна придбати в продуктових магазинах Żabka. Більше інформації: https://www.play.pl/pomoc/na-karte/mapa-punktow-rejestracji-kart-play.html

Встановіть Play24 для додаткових пакетів. Дзвінки та повідомлення безкоштовні, якщо ви введете код *111*201*1#. Крім того, ви можете активувати необмежену кількість дзвінків і SMS в Україну в мережах Київстар, Vodafone, lifecell, 120 хвилин на мобільні та міські дзвінки в Польщі та 10 ГБ передачі даних, які можна активувати за допомогою коду *111*1213*1#.

Після першого поповнення ви також отримаєте 100 ГБ інтернету, які можна активувати в Play24.

Plus

Найпростіший спосіб — отримати мережеву SIM-карту Plus. Цей оператор має найбільшу кількість стендів. Ви також можете отримати допомогу в його салонах: https://www.plus.pl/znajdz-salon.

Щоб отримати SIM-карту, необхідно підтвердити, що ви з України. Пропозиція діє 30 днів.

Є два варіанти:

Plus до сім-карти – 6 ГБ інтернету та 5 злотих на рахунку

– 6 ГБ інтернету та 5 злотих на рахунку Plush до сім-карти – 12 ГБ інтернету та 5 злотих на рахунку

В Україні діє безкоштовний 500-хвилинний пакет від Київстар, Lifecell та Vodafone. Ви можете використовувати його відразу. Також оператор пропонує безкоштовний одноразовий пакет на 10 Гб, який активується на 30 днів за допомогою короткого коду *136*11*9999#.

SIM-картки, як і в інших операторів, також доступні в кіосках (InMedio, Kolporter, Ruch, 1-Minute, Relay) або продуктових магазинах (Żabka).

Якщо ви не можете отримати безкоштовну SIM-карту, ціна становить 5 злотих. Код для пакету хвилин - *121*11*9999#, а для Інтернету - *136*11*9999#.

Для українських клієнтів також діє спеціальна гаряча лінія українською мовою, яка працює з 8:00 до 16:00, 7 днів на тиждень, за номером 601 102 614.

T-Mobile

T-Mobile також поширює безкоштовні SIM-карти, іноді Heyah. Їх можна знайти, наприклад, на автостанціях: Люблін, Лодзь Каліска, Краків, Познань, Вроцлав. Традиційно потрібні документи.

T-Mobile надає українцям 300 безкоштовних хвилин і 10 ГБ інтернету, а обліковий запис діє 100 днів.

Знову ж таки – якщо ви не отримаєте SIM-карту безкоштовно, ви можете придбати її за 5 злотих у кіосках чи магазинах.

Вам слід встановити My T-Mobile. Це також українською мовою.

Безкоштовні дзвінки активуються автоматично. Для доступу до Інтернету надішліть смс з текстом UKRAINA на номер 80401. У свою чергу, SMS TAK на номер 80405 – це 100 хвилин дзвінків у Польщі.

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Źródło zdjęć: Shutterstock