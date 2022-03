Toya wspiera obywateli Ukrainy. Jest okno otwarte oraz specjalna oferta komórkowa

Toya, podobnie jak inni operatorzy telekomunikacyjni w Polsce, przygotowała specjalną ofertę, która ma pomóc obywatelom Ukrainy kontakt z bliskimi, a wszystkim dowiedzieć się, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów, zaatakowanych przez armię Putina.

Telewizja Toya

Wszyscy abonenci telewizji Toya do 31 marca 2022 roku otrzymują tzw. „otwarte okno” z zagranicznymi kanałami informacyjnymi. Dzięki temu bez dodatkowych opłat mogą oni oglądać między innymi relacje z wojny na Ukrainie. Na liście są:

Ukraina 24 (pozycja 830),

UA TV (831),

BBC World News (800),

CNN (803),

Sky News (801).

Powyższe kanały są dostępne w odbiornikach cyfrowych HD oraz w serwisie Toya GO (Ukraina 24 i UA TV bez konieczności logowania).

Telefonia komórkowa

Toya obniżyła cenę połączeń międzynarodowych do Ukrainy. Od 2 marca tego roku do odwołania we wszystkich pakietach TOYAmobile minuta połączenia na ukraińskie numery komórkowe kosztuje 8 groszy (obniżka z 2 zł). Operator wprowadził także specjalny pakiet dla obywateli Ukrainy, kosztujący 36 zł miesięcznie. Obejmuje on:

100 SMS-ów lub MMS-ów do TOYAkomórkowa w Polsce i w roamingu w Strefie Euro,

1 GB Internetu w Polsce, w tym 0,84 GB Internetu w EU,

50 GB danych na terenie Polski,

opcja WiFi calling (dla wybranych modeli telefonów) umożliwiająca rozmowy, a także wysyłanie SMS-ów i MMS-ów przez Internet bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Minimalny okres zobowiązania to 2 miesiące, a ceny są gwarantowane w okresie 12 miesięcy. W ramach oferty można dokupić dodatkowe karty SIM (do 10 sztuk) w cenie 6 zł/mies. Wtedy pakiet 50 GB jest współdzielony przez wszystkie karty. Podstawowe stawki za połączenia są takie:

połączenia na numery komórkowe w Ukrainie (do odwołania) – 8 gr/min.,

połączenia na numery krajowe stacjonarne i komórkowe – 15 gr/min.,

połączenia na numery TOYAtel i TOYAmobilna – 10 gr/min.,

SMS do wszystkich polskich sieci komórkowych – 15 gr/SMS,

MMS krajowy – 50 gr/MMS.

Szczegółowy cennik znajduje się w tym dokumencie (PDF).

