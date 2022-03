Nie tylko Play – cała Grupa iliad wprowadza ułatwienia dla obywateli Ukrainy

Play od kilku dni ogłasza nowe oferty, mające wspierać poszkodowanych w wojnie obywateli Ukrainy. Teraz do inicjatywy dołączyła cała Grupa iliad, do której należy fioletowy operator.

Wszyscy operatorzy Grupy iliad – Play w Polsce, Free we Francji oraz iliad we Włoszech – znieśli opłaty za połączenia i SMS-y wysłane na numery telefonów głównych ukraińskich sieci komórkowych – Kyivstar, Vodafone oraz lifecell.

Jak przekonuje operator, dzięki temu każdy będzie mógł zadzwonić do bliskich i znajomych, aby dowiedzieć się o aktualnej sytuacji czy zorganizować transport do innych krajów, w tym do Polski.

Play dla obywateli Ukrainy w Polsce

Od 3 marca Play dla wszystkich swoich klientów wprowadza darmowe minuty i SMS-y na Ukrainę. Skorzystanie z tej opcji możliwe jest dzięki usłudze „Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę”, w której do 31 marca obniżono do 0 zł stawkę za minutę połączenia i SMS do Ukrainy (do sieci Kyivstar, Vodafone oraz lifecell). Usługę można włączyć kodem *111*201*1# lub w Play24.

Dodatkowo w miejsce ogłoszonego w ubiegły czwartek darmowego pakietu 120 minut na Ukrainę i 10 GB dla klientów ofert na kartę, Play wprowadza nowy, jeszcze lepszy pakiet, a w nim:

Nielimitowane rozmowy i SMS-y na Ukrainę (do ukraińskich sieci komórkowych Kyivstar, Vodafone, lifecell);

rozmowy i SMS-y na Ukrainę (do ukraińskich sieci komórkowych Kyivstar, Vodafone, lifecell); 120 minut na połączenia komórkowe i stacjonarne w Polsce;

na połączenia komórkowe i stacjonarne w Polsce; 10 GB transmisji danych.

Pozostałe zasady się nie zmieniają – pakiet jest jednorazowy i włączany tym samym kodem *111*1213*1# lub w Play24. Osoby, które już wcześniej włączyły jedną z tych ofert, nie muszą nic robić – zmiany dla nich zostaną wprowadzone automatycznie przez Play.

Operator przedłuża także ważność aktywnych kont obcokrajowców o 100 dni, aby zapewnić im dalszą możliwość pozostania w kontakcie z bliskimi, bez konieczności doładowania swoich numerów.

Play dla klientów przebywających w Ukrainie

4 marca Play zmieni ofertę roamingu w Ukrainie – połączenia wychodzące na numery polskie i ukraińskie oraz przychodzące, SMS-y i MMS-y będą darmowe, a transmisja danych rozliczana po tej samej stawce co w Unii Europejskiej, czyli 14,36 zł/1 GB. Zmiana dotyczy wszystkich ofert w Play.

Wszystkie pakiety można aktywować za pośrednictwem Play24, szybkich kodów USSD lub kontaktując się z obsługą klienta – również na specjalnej infolinii obsługiwanej w języku ukraińskim.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Play