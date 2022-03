Play dokonał rekonfiguracji stacji bazowych na granicy, będą nowe pasma

Rosnąca liczba uchodźców wojennych na granicy polsko-ukraińskiej to dla operatorów szczególne wzywanie. Play poinformował o działaniach związanych z poprawą jakości sieci w rejonie przygranicznym.

Na naszej wschodniej granicy nieustannie napływają uchodźcy – do tej pory przybyło ich już do Polski około 400 tysięcy, a MSZ szacuje, że w najbliższym czasie liczba ta może wzrosnąć do miliona. Na granicy są też służby i wolontariusze, wzrasta więc obciążenie sieci komórkowych.

Play poinformował, że dokonał rekonfiguracji ośmiu istniejących stacji bazowych przy granicy z Ukrainą. Ma to poprawić przepustowość fioletowej sieci, tak by była w stanie obsłużyć wzmożony ruch. Play rozdaje na granicy – w Medyce, Korczowej i Krościenku – darmowe startery, podobnie jak inni operatorzy. Taki gest tym bardziej przyczynia się do intensywnego wykorzystania sieci.

Play poinformował też, że wspólnie z UKE i pozostałymi operatorami prowadzi rozmowy, których efektem ma być udostępnienie nowych pasm częstotliwości. To jeszcze bardziej wzmocni przepustowość i stabilność sieci.

O podobnych działaniach informował wcześniej Orange, który w okolicach przejść granicznych wzmocnił zasięg i zwiększył pojemność sieci, aby zachować bezawaryjną łączność w tych newralgicznych miejscach. W Medyce Orange współpracował nad wzmocnieniem sieci z T-Mobile.

Z zapowiedzi wynika, że można się spodziewać kolejnych podobnych działań operatorów.

