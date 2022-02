Orange wraz z T-Mobile wzmocnił zasięg i zwiększył pojemność sieci

Po ataku Rosji na Ukrainę polscy operatorzy spieszą z różnymi formami pomocy. Poza tańszymi połączeniami czy bezpłatnymi starterami telekomy pomyślały także o wzmocnieniu infrastruktury. O takim działaniu poinformował Orange, który współpracował w tej sprawie z T-Mobile.

Z Ukrainy do Polski tysiącami napływają uchodźcy, szukający schronienia przed rosyjskimi agresorami. To oznacza też większe obciążenie sieci telekomunikacyjnych oraz potencjalne problemy z ich działaniem.

By tego uniknąć, w okolicach przejść granicznych, między innymi w krytycznym punkcie – w Medyce – Orange wzmocnił zasięg i zwiększył pojemność sieci, aby w tych newralgicznych miejscach łączność była zachowana. Jak napisał na Twitterze rzecznik sieci, Wojtek Jabczyński, w Medyce jest to efekt współdziałania z T-Mobile. Operatorzy współdzielą cześć nadajników w ramach spółki joint venture NetWorkS!

Orange zapewnia, że obsługuje infrastrukturę krytyczną i jest przygotowany na różne scenariusze. Operator przekonuje, że ma sprawdzone mechanizmy reagowania, zapewniające ciągłość pracy. Działanie sieci i usług odbywa się bez większych zakłóceń.

Na stacji bazowej niedaleko przejścia granicznego w #Medyka zrobiliśmy rekonfigurację pasma i zwiększyliśmy pojemność sieci. Dzięki temu łączność poprawiła się, chociaż dalej obciążenie stacji jest ogromne. Dziękujemy @TMobilePolska za szybkie współdziałanie. #JestesmyzWami ❤️🇺🇦 — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) February 28, 2022

Orange dostarczy 60 tysięcy darmowych kart SIM

Na przejściach granicznych pracownicy i wolontariusze Orange przekazali uchodźcom i pomogli uruchomić już ok. 5 tysięcy starterów z darmowymi usługami. Karty są rozdawane w Medyce, Dorohusku, Hrebennej, Dołhobyczowie, Zosinie, Budomierzu i Korczowej. Jeszcze w tym tygodniu operator dostarczy na granicę kolejnych 60 tysięcy kart SIM.

Wcześniej Orange poinformował o tym, że zrezygnował z opłat roamingowych za transmisję danych dla użytkowników sieci Vodafone Ukraine w Polsce. Trwają rozmowy z kolejnymi operatorami działającymi w Ukrainie. Pomarańczowy operator od piątku obniżył też o ponad 80 proc. ceny połączeń do Ukrainy.

Zobacz: T-Mobile rozdaje darmowe startery dla obywateli Ukrainy

Orange oddal uchodźcom ośrodek szkoleniowy

We współpracy z władzami Warszawy Orange udostępnił na potrzeby uchodźców swój ośrodek szkoleniowy. Obecnie przebywa w nim ponad 200 osób z Ukrainy, głównie kobiety i dzieci. Mają zapewnioną pełną opiekę, dostęp do sieci WiFi, a dzieci – specjalnie przygotowaną salę do zabaw.

Orange wspiera też organizacje świadczące pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych, udostępniając na ich rzecz darmowe infolinie oraz działania Polskiej Akcji Humanitarnej, m.in. oferując pomoc w postaci usług dla koordynacji akcji pomocowych. Firma uruchamia też SMS-y charytatywne na potrzeby zbiórek pieniężnych.

Zobacz: Orange z dodatkową pomocą dla obywateli Ukrainy

Zobacz: Orange Polska też obniża ceny połączeń na Ukrainę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange Polska