Orange Polska też obniża ceny połączeń na Ukrainę

Pierwszy zareagował Play, ale Orange jest tuż za nim. W reakcji na działania wojenne na Ukrainie, Orange Polska i nju mobile od jutra obniżają ceny połączeń międzynarodowych z Polski na Ukrainę o ponad 80%.

Zobacz: Play wspiera obywateli Ukrainy: darmowe minuty i gigabajty

Specjalna oferta Orange ma być wsparciem, które znacząco ułatwi kontakty mieszkającym w Polsce Ukraińcom z ich rodzinami i bliskimi pozostającymi w kraju.

Obniżka do 29 groszy za minutę, czyli do stawki jak za połączenie krajowe, dotyczy wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych Orange i nju na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe. Chodzi zarówno o oferty na kartę, jak i abonament. Z tańszych rozmów można korzystać do 10 marca.

Są szczegóły oferty @Orange_Polska, wcześniej były @Play_Polska. Wiem, że @Plus_Polska i @TMobilePolska też pracują nad podobnymi udogodnieniami w kontaktach z Ukrainą.



Świetne zachowanie wszystkich operatorów! https://t.co/TUCk4bNwZ0 — Witold Tomaszewski (@WitekT) February 24, 2022

Dla użytkowników Orange Flex operator przygotował pakiet rozmów międzynarodowych na Ukrainę: 100 minut na 30 dni za 0 zł. Wystarczy wpisać kod UKRAINA w polu kody promocyjne w swojej aplikacji Flex, by odebrać bezpłatny pakiet.

W Orange Flex w każdym z pakietów social pass jest darmowy. Daje on możliwość korzystania z komunikatorów bez limitu GB, za darmo. W skład social pass wchodzą m.in. WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook, Telegram, Twitter.

Zobacz: W Orange na kartę dostaniesz bonus na tłusty czwartek

Zobacz: Orange: zabezpiecz się na wszelki wypadek. Przez dwa miesiące za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange Polska

Źródło tekstu: Orange Polska