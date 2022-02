Play też rozdaje darmowe startery Ukraińcom

Play również, podobnie jak Orange, Plus i T-Mobile, rozdaje darmowe startery do swojej oferty na kartę uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Przygotowaliśmy darmowe startery rozdawane dla przekraczających granicę. Dzięki temu obywatele Ukrainy będą mogli pozostać w kontakcie z najbliższymi zarówno telefonicznie, jak i za pośrednictwem Internetu oraz na bieżąco śledzić aktualne wiadomości. Oczywiście na starterach można włączyć darmowe pakiety z minutami, danymi oraz obniżeniem stawki połączenia do 5 groszy za minutę.

– napisał Play w komunikacie

Play przygotował swoje salony do wzmożonej dystrybucji starterów Play na kartę na terenach przygranicznych (6 punktów w Medyce, 3 w Korczowej oraz 2 w Krościenku) i głównych okolicznych miastach przy kluczowych trasach prowadzących z Ukrainy do Polski. W Rzeszowie i Lublinie operator ma zapasy kilku tysięcy dodatkowych starterów gotowych do szybkiej relokacji na tereny przygraniczne.

Analizujemy sytuację na tym obszarze i na bieżąco uzupełniamy stany magazynowe. W przypadku nagłego wzrostu popytu jesteśmy przygotowani na ekspresowy transport dodatkowych starterów z magazynu w Warszawie w przeciągu kilku godzin.

– dodał Play

Zgodnie z polskim prawem, startery muszą być zarejestrowane. Dlatego w miejscowościach przy granicy z Ukrainą pojawi się dodatkowy personel w fioletowych salonach, który będzie miał za zadanie pomóc w jak najsprawniejszej obsłudze tego procesu. Osoby odpowiedzialne za salony obsługi organizują pomoc do punktów przygranicznych, gdzie spodziewany jest największego ruch uchodźców. Dodatkowe osoby będą wyznaczane do szybkiej rejestracji kart SIM z użyciem tabletów. Wszystko po to, by proces ten przebiegał jak najszybciej i by obsłużyć jak najwięcej osób.

Jednocześnie Play przypomina, że po aktywacji startera każdy ma możliwość aktywowania darmowego pakietu 100 GB, z których może korzystać w dowolny sposób. Bezpłatny transfer można włączyć w aplikacji Play24.

