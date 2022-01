Play na kartę i 100 GB za darmo – promocja potrwa dłużej

W Play do 4 stycznia trwała promocja „100 GB do końca roku” dla ofert na kartę. Została ona przedłużona pod tytułem „100 GB na start” i potrwa prawie pół roku.

5 stycznia w Play ruszyła oferta promocyjna „100 GB na start” dla ofert na kartę, która w zasadzie jest przedłużeniem promocji zakończonej dzień wcześniej. W jej ramach użytkownik, który kupi starter, zarejestruje numer i doładuje konto, może odebrać darmowy pakiet 100 GB ważny przez 30 dni. Promocja dotyczy ofert Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!, Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę odNOWA, RBM SieMa na Kartę, RBM SieMa PL na Kartę, Internet na Kartę 2.0 5 zł, Internet na Kartę 2.0 9 zł oraz Internet na Kartę 2.0 19 zł i potrwa do 30 czerwca 2022 roku (lub do odwołania).

Włączenie darmowego pakietu 100 GB możliwe jest przez aplikację Play 24, w zakładce „Dla Ciebie”. Pakiet może być włączony dla danego numeru tylko raz i można z niego korzystać na terenie Polski przez 30 dni od aktywacji.

Warto pamiętać, że zmiana posiadanej taryfy na inną powoduje wyłączenie pakietu. Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w regulaminie.

