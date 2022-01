Play podał świąteczno-sylwestrowe statystyki fioletowej sieci

Play również podsumował świąteczno-sylwestrowy okres w fioletowej sieci. Wiadomo nawet, kiedy klienci Play zasiedli do wigilijnego stołu.

Święta Bożego Narodzenia w Play

24 grudnia Polacy chętnie do siebie dzwonią z życzeniami, a szczyt połączeń głosowych przypadł tym razem na godzinę 11:00. Później trzeba się było zająć przygotowaniami do kolacji wigilijnej, do której zasiedliśmy około godziny 17:30. Wtedy wyraźnie zmalał ruch głosowy w fioletowej sieci. Rok wcześniej było podobnie.

W wigilię ubiegłorocznych świąt Bożego Narodzenia w sieci Play wysłano 41,8 miliona wiadomości SMS oraz 4,2 miliona MMS-ów. Spadki w porównaniu z rokiem 2020 nie są znaczące, ale zauważalne – odpowiednio 48,6 mln SMS-ów i 4,7 mln MMS-ów.

Około godzinę po rozpoczęciu kolacji wigilijnej przyszedł czas na rozpakowywanie prezentów. Najbardziej niecierpliwi rozpoczęli zabawę nowymi telefonami wcześniej, bo już od godziny 16:00. Niektórzy swoje elektroniczne prezenty konfigurowali jeszcze nawet 25 grudnia. Skąd Play to wie? O godzinie 18:30 24 grudnia operator wysłał najwięcej SMS-ów z automatyczną konfiguracją Internetu dla nowych telefonów lub tabletów z modemami. Jest to związane z przekładaniem karty SIM do nowego urządzenia i reakcją sieci n ten fakt.

Sylwester i Nowy Rok w Play

W porównaniu z nocą z 2020 na 2021 rok i wprowadzonymi wtedy ograniczeniami pandemicznymi, teraz zdecydowanie więcej osób spędziło tę noc poza własnym domem. Ruch połączeń głosowych zmalał około godziny 20:00, kiedy jechaliśmy na imprezę lub poświęcaliśmy więcej czasu osobom obecnym z nami. Zdecydowany wzrost nastąpił o godzinie 23:45, by osiągnąć swój szczyt 5 minut po północy. Wtedy składaliśmy życzenia naszym bliskim, którzy z różnych przyczyn nie byli akurat blisko nas. Ruch głosowy w sylwestra 2020/2021 był wyższy, co wiązało się ze wspomnianymi wcześniej ograniczeniami pandemicznymi.

W ostatni dzień 2021 roku i pierwszy dzień 2022 roku klienci Play wysłali 51,4 mln SMS-ów i 4,4 mln MMS-ów. Rok wcześniej było to odpowiednio 53,4 mln oraz 4,9 mln.

Rok temu z racji mniejszej ilości imprez godzina 20:00 to przyniosła wzrost wykorzystania Internetu. Tym razem o tej porze Play zanotował zmniejszenie ruchu. Wynika to (jak w przypadku połączeń głosowych) z poświęcenia czasu otaczającym nas osobom.

Po sylwestrowo-noworocznej imprezie trzeba było jakoś wrócić do domu. Szczyt połączeń głosowych na numery taxi wśród klientów sieci Play przypadł na godzinę 2:30 i trwał do 3:30. Dane te nie uwzględniają zamawiania przejazdów przez różne aplikacje.

Na koniec Play zauważa, że podczas świąt i sylwestra większość Polaków wraca do Polski. W tym czasie obserwowana jest mniejsza liczba osób z fioletowymi kartami SIM, przebywających za granicą.

